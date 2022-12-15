檢調搜索高虹安國會辦公室 帶走主任陳奐宇

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台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員15日上午前往高虹安的國會辦公室搜查，離開時，高虹安辦公室主任陳奐宇（左）也被檢調人員帶走。中央社記者吳家昇攝 111年12月15日

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北15日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安被控涉嫌詐領助理費案，檢調人員今天上午赴高虹安國會辦公室搜索，約11時42分離開，並帶走高虹安國會辦公室主任陳奐宇。

檢調上午9時30分抵達高虹安位於立法院中興大樓10樓的國會辦公室，約有6、7名檢調人員入內搜索，直到上午11時42分離開。

檢調人員離開時，帶走高虹安國會辦公室主任陳奐宇及一箱資料。陳奐宇離開時，面對媒體詢問，均未回答。

對於檢調今天持搜索票到高虹安國會辦公室搜索，不願具名的立法院人士表示，檢調上午有依法通知立法院，院方尊重檢調的偵查作為，至於詳細內容，基於偵查不公開，不多做評論。

高虹安在參選新竹市長期間遭控涉詐領助理費，面對外界質疑，高虹安曾多次強調，報導諸多內容與事實不符，她沒有人頭助理，也無公器私用，盼謠言止於智者。（編輯：謝佳珍）1111215