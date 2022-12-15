傳偵辦詐領助理費案首度約談高虹安 北檢不評論

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（中央社記者林長順、蕭博文台北15日電）媒體報導，檢調偵辦立委高虹安（新竹市長當選人）涉詐領助理費等案，今天兵分多路搜索，並將約談高虹安說明。北檢不評論。

壹蘋新聞網報導，檢調偵辦高虹安案，日前密訊前助理黃惠玟、陳昱凱，同時向立法院函調助理名冊、助理申報本薪及加班費的資料後，今天前往高虹安辦公室及相關住居所執行搜索，並同時以貪污罪被告身分約談高虹安及前男友李忠庭等人到案釐清案情。

不過，北檢以偵查不公開為由，不予證實且不予評論。

另外，有律師在臉書上PO文指出，高虹安選前至少4度密會助理串證，並要求刪除關鍵對話與作帳資料，構成聲押理由。

法界人士指出，憲法增修條文第4條第8項規定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。目前仍在立法院會期中，如果檢方認為有逮捕、羈押必要，必須獲得立法院同意。

法務部調查局、北檢分別接獲民眾檢舉，指立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

調查局受理檢舉後立案，發交新竹市調查站辦理，考量新竹調查站選舉查察任務繁重，轉由北部地區機動工作站接辦。北機站11月間報請台北地檢署指揮，北檢分案由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

高虹安曾帶資料赴北機站說明，並召開記者會、發布新聞稿澄清表示，助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

另外，高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢已受理案件，簽分他字案偵辦。（編輯：李錫璋）1111215