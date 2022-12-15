高虹安李忠庭陳奐宇等4人涉詐領助理費遭約談 估今晚移送北檢

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（中央社記者林長順、蕭博文台北15日電）台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，今天以他字案被告身分傳喚高虹安、男友李忠庭、國會辦公室主任陳奐宇、助理王郁文，並約談證人黃姓助理，估晚間移送北檢複訊。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

北檢分案由檢肅黑金專組檢察官指揮調查局北機站偵辦，陸續向立法院調閱高虹安辦公室助理的薪資清冊等資料，並以他字案被告身分約談前辦公室主任黃惠玟、以證人身分約談副主任陳昱愷等人，訊後均請回。

檢調過濾相關事證後，今天上午展開偵查行動，檢察官指揮北機站調查官兵分多路搜索；檢調依法通知立法院後，由主任檢察官鄧定強帶隊到高虹安位於立法院中興大樓10樓的國會辦公室搜索，近中午時帶走一箱資料。

檢調以他字案被告身分約談高虹安、李忠庭、王郁文、陳奐宇，並以證人身分約談高虹安黃姓助理等人，高虹安、李忠庭先後於上午進入北機站接受訊問，目前正在偵訊中，預計晚間移送北檢複訊。

高虹安曾召開記者會、發布新聞稿澄清表示，助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳都能向行政主任報支。

另外，高虹安在資策會任職期間，因職務所取得的研發成果，專利申請人卻不是資策會，資策會提告刑法背信罪。北檢已受理案件，簽分他字案偵辦，並以傳喚資策會人員說明案情。（編輯：方沛清）1111215

檢調人員15日上午赴高虹安國會辦公室搜索，約11時42分離開，並帶走高虹安國會辦公室主任陳奐宇及一箱資料。中央社記者吳家昇攝 111年12月15日