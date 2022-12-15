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涉詐領助理費 高虹安助理王郁文移送北檢複訊

2022/12/15 20:45（12/15 21:57 更新）
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台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日約談多人到案，其中，高虹安前助理王郁文（中）晚間移送北檢複訊。中央社記者張皓安攝 111年12月15日
台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日約談多人到案，其中，高虹安前助理王郁文（中）晚間移送北檢複訊。中央社記者張皓安攝 111年12月15日
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（中央社記者林長順、蕭博文台北15日電）台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，今天以被告身分傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。王郁文晚間移送北檢複訊，面對媒體詢問不發一語。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為「公積金」，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

北檢今天指揮調查局北機站兵分8路搜索，並以他字案被告身分約談高虹安、李忠庭、王郁文、陳奐宇，並以證人身分約談高虹安黃姓助理等人說明。

王郁文晚間8時30分左右被移送北檢複訊。面對記者詢問「被列為貪污案被告覺得冤枉嗎？」、「有什麼要澄清」等問題，王郁文拿著文件遮著臉不發一語。高虹安、李忠庭等人目前仍在北機站偵訊中，將陸續移送北檢複訊。（編輯：李亨山）1111215

#高虹安
#王郁文
#詐領助理費
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