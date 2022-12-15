更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
高虹安助理費爭議
新聞專題
高虹安助理費爭議1/15
首頁 / 政治

高虹安遭約談 若未宣誓就職且無法補宣誓 新竹市長將補選

2022/12/15 20:23（12/15 20:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費，15日遭檢調約談。（中央社檔案照片）
新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費，15日遭檢調約談。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）台灣民眾黨籍立法委員、新竹市長當選人高虹安今天遭檢調約談，新竹市政府民政處說，如果無法於25日宣誓就職，須3個月內補行宣誓；如果無法補宣誓，將依規定補選新竹市長。

宣誓條例規定，縣（市）政府首長應於就職時宣誓，如果不依規定宣誓，視同未就職。

台灣台北地方檢察署偵辦高虹安涉詐領助理費案，指揮法務部調查局北部地區機動工作站到立法院等調取資料，並約談高虹安進北機站偵訊，但北檢不證實。

此外，民政處告訴中央社記者，如果縣市首長未宣誓就職，將無法派任政務職局處長，業務將依職務代理，由副局處長代理。

至於縣市首長補宣誓就職前空窗期，民政處表示，將請示內政部後，依相關法令研議；如果發生須補選情形，在補選當選人宣誓就職前空窗期，將由內政部報請行政院派員代理市長職務。（編輯：李明宗）1111215

#高虹安
#民眾黨
#助理費
延伸閱讀
高虹安李忠庭陳奐宇等4人涉詐領助理費遭約談 估今晚移送北檢高虹安涉詐領助理費 檢調搜索新竹與北市內湖住家檢調搜索高虹安辦公室 民眾黨團：尊重司法調查檢調搜索高虹安辦公室 林耕仁籲應向檢方說清楚
高虹安
新竹市不辦跨年晚會 高虹安：前市府未編預算新竹市小內閣 高虹安：接洽延攬台北台中市府人選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高虹安涉詐領助理費 檢調搜索新竹與北市內湖住家