高虹安遭約談 若未宣誓就職且無法補宣誓 新竹市長將補選
2022/12/15 20:23（12/15 20:35 更新）
新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費，15日遭檢調約談。（中央社檔案照片）
（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）台灣民眾黨籍立法委員、新竹市長當選人高虹安今天遭檢調約談，新竹市政府民政處說，如果無法於25日宣誓就職，須3個月內補行宣誓；如果無法補宣誓，將依規定補選新竹市長。
宣誓條例規定，縣（市）政府首長應於就職時宣誓，如果不依規定宣誓，視同未就職。
台灣台北地方檢察署偵辦高虹安涉詐領助理費案，指揮法務部調查局北部地區機動工作站到立法院等調取資料，並約談高虹安進北機站偵訊，但北檢不證實。
此外，民政處告訴中央社記者，如果縣市首長未宣誓就職，將無法派任政務職局處長，業務將依職務代理，由副局處長代理。
至於縣市首長補宣誓就職前空窗期，民政處表示，將請示內政部後，依相關法令研議；如果發生須補選情形，在補選當選人宣誓就職前空窗期，將由內政部報請行政院派員代理市長職務。（編輯：李明宗）1111215
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