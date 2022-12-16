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搜索高虹安國會辦公室 北檢：無事先函請立院同意

2022/12/16 11:34（12/16 12:03 更新）
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台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人、立委高虹安（右3）涉詐領助理費案，15日以被告身分傳喚高虹安到案說明，深夜並將高虹安移送北檢複訊。中央社記者張新偉攝 111年12月16日
台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人、立委高虹安（右3）涉詐領助理費案，15日以被告身分傳喚高虹安到案說明，深夜並將高虹安移送北檢複訊。中央社記者張新偉攝 111年12月16日
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（中央社記者蕭博文台北16日電）北檢偵辦立委、新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，昨天搜索高虹安國會辦公室。北檢今天表示，昨天是由檢察長通知立院秘書長後執行搜索，並無事先函請立法院同意搜索一事。

台北地方檢察署昨天上午指揮調查局北部地區機動工作站，前往立法院、高虹安住居所等8處搜索；其中高虹安國會辦公室部分，由承辦檢察官與主任檢察官親自帶隊執行。

針對外傳北檢事先函請立院同意搜索，北檢今天表示，昨天上午由檢察長先以電話通知立法院秘書長，請立法院秘書長陳報立法院長游錫堃後，再由院方人員引領執行人員進行搜索，並無事先函請立法院同意搜索一事。

另外，北檢檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保，另諭知高虹安辦公室主任陳奐宇、助理王郁文各以新台幣10萬元交保，前助理李忠庭及證人黃鈴惠均無保請回。（編輯：李錫璋）1111216

#北檢
#高虹安辦公室
#立法院
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