高虹安涉詐領助理費案 民眾黨團籲勿政治辦案

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台北地檢署偵辦民眾黨籍新竹市長當選人、立委高虹安（前左2）涉詐領助理費案，15日以被告身分傳喚高虹安到案，歷經長時間偵訊後，16日凌晨將人移送北檢複訊。高虹安抵達北檢時，面對媒體不發一語。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

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（中央社記者郭建伸台北16日電）高虹安涉詐領助理費案引發高度關注。台灣民眾黨團總召邱臣遠今天表示，此案牽涉高度政治性，雖尊重司法獨立性，但呼籲檢調不要政治辦案。

台北地檢署偵辦新竹市長當選人、立委高虹安涉詐領助理費案，傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令60萬元交保。

邱臣遠表示，高虹安的案子進入司法程序，基於尊重司法獨立性，偵查不公開原則，黨團尊重程序；但這個案子引發社會高度關注，牽涉高度政治性，呼籲檢調不要政治辦案。

邱臣遠表示，台灣還有很多法案要推動，若要讓民眾相信司法公正，檢調也應對所有案件態度一致；但過去新竹棒球場及關埔國小案子，未見到檢調如此積極。

他也質疑，民進黨經過九合一選舉大敗，民意對閣揆高度不信任，內閣沒有總辭，卻透過高虹安的司法案轉移焦點。

媒體詢問，高虹安目前涉及司法案件，若被判刑有罪，民眾黨是否開除黨籍或停權處置。邱臣遠表示，民眾黨章都有相關規範，但他不回答假設性問題。（編輯：翟思嘉）1111216