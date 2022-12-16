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高虹安涉詐助理費 縣市長若貪污一審判刑即停職

2022/12/16 20:47（12/16 21:13 更新）
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北檢偵辦高虹安涉詐領助理費案，15日傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢察官漏夜複訊後，16日凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。中央社記者林長順攝 111年12月16日
北檢偵辦高虹安涉詐領助理費案，15日傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等人。檢察官漏夜複訊後，16日凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。中央社記者林長順攝 111年12月16日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，新竹縣政府民政處今天指出，依據地制法規定，縣市首長若涉貪污治罪條例等，起訴經一審判處有期徒刑以上，即停職，由副縣市長代理。

檢調接獲檢舉，指高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為公積金，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，昨天傳喚高虹安等人偵訊，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。

新竹縣政府民政處人員告訴中央社記者，根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪污治罪條例等，起訴經一審判處有期徒刑以上，將停職，由副縣市長代理。

這名人員指出，案件若經二審改判無罪，可復職；但判刑確定者，將解職，並於3個月內完成補選，但若剩餘任期不足2年，就不再補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。

另外，新竹縣政府人事處一名科長告訴中央社記者，根據公務人員俸給法規定，縣市首長停職期間，得發給本俸（年功俸）的1/2，復職時需刑事判決確定未受徒刑之執行，或未受撤職、休職懲戒處分者，才可補發停職期間未發的本俸（年功俸）。（編輯：戴光育）1111216

#高虹安
#助理費
#李忠庭
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