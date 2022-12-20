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高虹安助理費爭議2/26
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媒體稱將2度約談高虹安 北檢：內容是否真實無從評論

2022/12/20 10:31（12/21 09:13 更新）
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媒體報導，台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。北檢表示無從評論。（中央社檔案照片）
媒體報導，台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。北檢表示無從評論。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北20日電）媒體報導，台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。北檢今天表示，報導內容提及的案件細節，並非北檢透露，內容是否真實，無從評論。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為公積金，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

北檢15日指揮調查局北機站兵分8路搜索，並約談高虹安、李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等4名被告及1名證人。檢察官複訊後，16日凌晨將高虹安改為偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。陳、王各10萬元交保。

鏡週刊報導，檢調過濾相關卷證發現，高虹安除了以低報高詐領助理薪資外，立法院按月提供高的辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但該帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷卻用浮報助理薪酬詐取公帑維持運作。

報導指出，有助理更供稱，高虹安涉詐公帑至今年10月遭踢爆後才收手，前後逾2年半，檢調約談其他助理後，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。

北檢今天表示，北檢偵辦案件向來嚴守「偵查不公開」相關規定，報導內容提及的案件細節，並非北檢透露，對於內容是否真實，無從評論。檢察官偵辦該案，不受近期媒體報導影響，仍會持續依照既定步驟，依法偵辦。（編輯：張銘坤）1111220

#高虹安
#北檢
#李忠庭
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