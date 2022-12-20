傳新事證將遭再約談 高虹安辦公室：勿以訛傳訛

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）媒體報導，北檢偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案發現新事證，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。高虹安辦公室回應指出，外界勿做無謂渲染與揣測，勿以訛傳訛。

鏡週刊報導，檢調過濾相關卷證發現，高虹安除以低報高詐領助理薪資外，立法院按月提供高虹安的辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但此帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷卻使用浮報助理薪酬，涉詐取公帑維持運作。

報導指稱，有助理更供稱高虹安涉詐公帑至今年10月遭踢爆後才收手，前後逾2年半，檢調約談其他助理後，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。

對此，高虹安辦公室今天下午發布聲明指出，台北地檢署已多次呼籲外界勿對偵查中案件做無謂渲染或揣測，北檢今天也發布新聞稿表示媒體報導內容提及的案件細節並非北檢透露，辦公室呼籲「勿以訛傳訛」。

高虹安辦公室表示，今天有媒體以「掌握偵辦進度」等渲染與揣測的文字進行報導，不免令人質疑報導的動機。

高虹安辦公室呼籲，檢調應嚴守「偵查不公開」原則，有心人士也勿透過媒體報導向外界塑造錯誤不實輿論，進而干擾調查程序。（編輯：戴光育）1111220