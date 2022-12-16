檢調偵辦高虹安案 柯文哲：違比例原則

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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）台北市長柯文哲今天談及檢調偵辦台灣民眾黨籍立法委員高虹安涉詐領助理費案時表示，他覺得違反比例原則，有點太大動作了，有多少證據講多少話，符合比例原則就好。

台灣台北地方檢察署偵辦高虹安涉詐領助理費案，昨天傳喚高虹安等，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。

柯文哲率台北市政府團隊出訪新加坡後，晚間搭機抵達桃園國際機場，接受媒體聯訪表示，一直希望司法是被相信的國家最後一道防線，但這件事「我是覺得違反比例原則」。

他說，北檢複訊新竹市長當選人高虹安到清晨5時許交保，在國會會期中大動作、甚至兵分8路（搜索），「我內心很多疑惑」，到底新竹市有什麼見不得人的事需這麼大動作？

記者追問是否覺得政治力介入？柯文哲表示，只能說覺得怪怪的，凡事要符合比例原則，正常就好；至於是否擔心影響2024年選舉？柯文哲說，希望司法可被人民信賴，不要違反比例原則。

此外，北市府熊好券終極加碼，遭台北市議員質疑是消化預算的浪費舉動；柯文哲說，熊好券活動每次不會100％使用，預算既編了，剩下的錢就要用完，一定是上一波沒用完的錢才會再抽獎一次。（編輯：李明宗）1111216