高虹安涉詐助理費案 檢調追查公積金制是否違法

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檢調接獲檢舉，指民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安（右3）聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費15日以被告身分傳喚高虹安等人，歷經長時間訊問後，16日凌晨將高虹安移送複訊，她步入北檢時難掩疲態。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

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（中央社記者林長順台北16日電）台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，今天改列偵字案偵辦，依貪污等罪諭令高虹安60萬元交保。檢調將過濾卷證，持續追查公積金制度是否涉及違法。

另外，部分媒體報導，檢調搜索高虹安辦公室時，可能藏有「關鍵內帳」的高虹安私人桌機早被送去維修。對此，辦案人員指出，與本案有關的高虹安桌上型電腦、筆記型電腦、存有記帳資料的助理電腦都已扣案。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為公積金，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

北檢立案偵辦後，陸續向立法院調閱高虹安辦公室助理的薪資清冊等資料，並以他字案被告身分約談前辦公室主任黃惠玟，並以證人身分訊問副主任陳昱愷等人，訊後均請回。

北檢過濾卷證後，懷疑其中涉及不法，且考量高虹安將於25日就任新竹市長，卸任立法委員職務，辦公室將歸還立法院，昨天上午依法告知立法院後，搜索高虹安國會辦公室，並前往高虹安住居所等地合計8處搜索。

檢調並約談傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等4名被告，另以證人身分約談高虹安助理黃鈴惠說明。

據指出，高虹安偵訊時否認犯罪，且秉持一貫說法，強調絕無強迫要脅助理繳納所得款項至公積金，公積金制度絕對不是她辦公室發明，李忠庭也不是人頭助理。李忠庭也提供相關資料，證實確實執行助理工作。

檢方初步採信李忠庭說法，訊後將他無保請回，但認定公積金制度疑有犯罪嫌疑，將全案改列偵字案，諭令高虹安新台幣60萬元交保。而疑似經手相關作業的陳奐宇、王郁文分別以10萬元交保。

據了解，高虹安案的案情與其他民代詐領助理費案的態樣有所不同，檢調須過濾先前調閱與昨天搜索的資料，再比對被告、證人的說法，釐清公積金制度是否涉及犯罪，若有必要，不排除傳喚相關被告或證人說明。

另外，媒體報導，有不明人士在高虹安交保後在北檢頂樓升上一面民進黨黨旗，懷疑與北檢偵辦高虹安案有關，北檢緊急派員查看，隨即將民進黨黨旗拆下清除。

對此，北檢晚間指出，檢方偵辦高虹安案均依既定步驟進行調查、蒐證，未受任何外力介入或干擾，也與當事人的政黨無關，民眾今天擅自進到北檢頂樓懸掛旗幟的行為，實不可取。

北檢呼籲外界理性看待此案，留給檢察官純淨的辦案空間；至於民眾到頂樓懸掛黨旗是否涉有法律責任，北檢將一併查處，並依相關規定辦理。（編輯：戴光育）1111216