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涉詐領助理費案 高虹安：尊重檢調司法

2022/12/22 19:03（12/22 19:06 更新）
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新竹市長當選人高虹安（右）22日到新竹縣政府拜會縣長楊文科（左），受訪時被問及涉詐領助理費案一事，高虹安表示，全案偵查中，尊重檢調、尊重司法，盼各界不要當網路法官或是未審先判。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月22日
新竹市長當選人高虹安（右）22日到新竹縣政府拜會縣長楊文科（左），受訪時被問及涉詐領助理費案一事，高虹安表示，全案偵查中，尊重檢調、尊重司法，盼各界不要當網路法官或是未審先判。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹市長當選人高虹安今天被問及涉詐領助理費等問題時表示，全案偵查程序中，尊重檢調與司法。

台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，16日依貪污等罪諭令高虹安以新台幣60萬元交保。檢調持續追查公積金制度是否涉及違法，調查局北機站昨天約談3名高女前、後任助理後請回，檢調則不願證實。

高虹安今天到新竹縣政府拜會新竹縣長楊文科，媒體提問，有關涉嫌助理費案，高虹安表示，全案偵查程序中，尊重檢調、尊重司法，希望各界不要當網路法官，或是未審先判。

媒體追問，檢調約談3名高虹安的前、後任助理後請回部分，高虹安是否知情，對此，高虹安表示，偵查不公開，案情細節沒辦法解釋太多，不過，偵查的程序，都會配合。（編輯：方沛清）1111222

#高虹安
#楊文科
#調查局北機站
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