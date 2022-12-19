傳私人主機送修未查扣 高虹安：會議用電子白板

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）外傳新竹市長當選人高虹安疑有關鍵內帳私人電腦主機被廠商送修，而未被檢調查扣，高虹安今天說，那是一台會議用的電子白板，因立委任期將結束而請廠商收走，未來到新竹市政府繼續使用。

新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，檢調16日將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。但外傳疑有關鍵內帳的高虹安私人電腦被廠商送修，檢調來不及查扣。

高虹安今天接受媒體聯訪表示，這是沒有根據的謠言，那台器材是由她個人提供、作為會議使用的電子白板，且沒有維修的問題，單純只是她的立委任職將結束，因為電子白板很大台，所以先請廠商協助收走，後續將運到新竹市政府繼續使用。

媒體問高虹安會否擔心官司的後續發展，而無法順利就職。高虹安回應，她尊重檢調與司法相關程序，目前都以25日就職、派任局處首長的目標前進。

媒體問，近日面對司法，又同時要徵詢局處首長，是否感到心力交瘁？

高虹安說，選完後責任更重，除了新竹市政府未來的內閣團隊、人事布局要盡快找到好人選，也要為市政交接努力，同時又要面對司法，近期確實沒有比選舉時輕鬆。

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高虹安表示，關於市府團隊，她當選後努力徵詢，每個職務都徵詢了很多人選，從眾多人才中選出優秀的人，她有責任完成新竹市民的託付，就職後會儘快努力完成選舉時的承諾。

高虹安說，新竹市立棒球場7月起就讓許多民眾質疑，為何那麼高額的預算卻有那麼多缺失，她上任後將針對公共工程的招標、勘查與驗收等問題，讓真相水落石出，但不能在調查尚未有結果之前就視為弊案，應先檢討缺失，「若是真的有弊案情形，交由司法認證。」（編輯：張銘坤）1111219