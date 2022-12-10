續掌黨機器大權 柯文哲備戰2024面臨藍綠夾擊

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民眾黨人士評估，柯文哲（圖）的第2任主席，不僅要整備地方組織、擴大第三勢力，還得端出漂亮的不分區立委名單，爭取2024大位更要面臨藍綠夾擊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北10日電）地方大選結束，甫連任台灣民眾黨主席的柯文哲，考驗正開始。民眾黨人士評估，柯文哲的第2任主席，不僅要整備地方組織、擴大第三勢力，還得端出漂亮的不分區立委名單，爭取2024大位更要面臨藍綠夾擊。

民眾黨第2屆主席及黨代表選舉今天落幕，柯文哲順利連任黨主席。

民眾黨人士指出，儘管高虹安勝選新竹市長，但實際上整個黨的九合一選舉表現不如預期，不僅未能延續台北市執政，勝選議員僅有14席，選後更爆發落選者「退群潮」；由於議員選舉失利，部分曾參與第一屆黨代表選舉者，都沒有登記參選第2屆黨代表。

民眾黨人士說，柯文哲第2任主席將從明年元旦開始，任期為4年，未來首要任務除重整黨內組織、盤點人才外，第一戰就是2024的總統與立委大選。

民眾黨人士指出，預料柯文哲第2任黨主席仍可實質掌握黨機器中央委員會，除了籌備總統大選，明年也將陸續尋覓不分區立委名單，等同柯文哲將肩負2024大選成敗責任。

不過，藍綠政治人士咸認，柯文哲雖握有2024總統大選入場券，但面對國民黨、民進黨夾攻，以目前政治情勢，民眾黨在總統大選這一局幾乎無勝選空間；至於能否與鴻海集團創辦人郭台銘、前立委黃國昌等人合作，壯大第三勢力版圖，亦是柯文哲需思考的重要議題。

另一方面，民眾黨在2020及2022都推出不少素人參政，但選票斬獲有限。柯文哲日前在主席政見發表時坦言，九合一選舉暴露民眾黨選舉很大缺點，就是純粹靠空氣戰，缺乏足夠社會連結，未來一定要加強民眾黨與社會的連結。

民眾黨前立委蔡壁如分析，幾次選舉經驗可發現，柯文哲的光環不能完全轉嫁到所有參選人身上，而成立民眾黨以來，主席柯文哲的個人支持度都明顯高於黨的支持度，未來勢必要想辦法改善，強化公職參選人特質。（編輯：林克倫）1111210