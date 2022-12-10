柯文哲獲3780人投票 連任民眾黨主席

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台灣民眾黨第2屆主席及黨代表選舉結果出爐，柯文哲（前）以3780票連任主席。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣民眾黨第2屆主席及黨代表選舉結果出爐，柯文哲以3780票連任主席；當選的黨代表包含現任台北市府觀傳局長劉奕霆、黨主席柯文哲胞妹柯美蘭、前黨發言人張清俊、參選新竹市議員的施淑婷等人。

民眾黨今天舉行主席及黨代表選舉，從上午9時至下午4時進行網路投票，並於下午5時線上開票；發言人楊寶楨在開票直播時表示，柯文哲的黨主席得票數為3780票。

由於民眾黨主席為同額競選，柯文哲以3780票成功連任第2屆主席；黨代表部分，外界較熟悉者包含劉奕霆、柯美蘭，以及前黨發言人張清俊、參選新竹市議員的施淑婷等人。

民眾黨今天晚間指出，第2屆黨主席暨黨員代表選舉，共有4294位黨員參與投票，有效黨員投票率為54.9%。選舉結果將於12月14日送交選舉委員會確認後，始得公告正式當選名單。

民眾黨表示，黨員代表選舉應選席次107席，因連江縣及高雄市選舉區皆有1席缺額，應選席次共選出105席，以及特殊身分增額席次1席，目前共計106席，缺額席次於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。

民眾黨章程明定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期2年，任一性別以不低於全數1/3為原則。當然黨員代表包含總統以降的民選公職人員、歷任黨主席、黨秘書長，票選黨員代表席次至少100席、候補20席。

民眾黨章程明定，黨員代表大會為黨最高權力機關，每年召開一次，必要時由黨主席召開臨時會，或經1/5黨代表連署得召開臨時會；黨代表大會休會期間由中央委員會執行黨務。（編輯：林克倫）1111210