成立「珊友會」 黃珊珊：柯文哲需要幫忙會協助

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前台北市副市長黃珊珊（前右6）10日下午在台北舉辦感恩見面會，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（前右5）到場送祝福，並與競選團隊成員攜手向支持者鞠躬致謝。中央社記者裴禛攝 111年12月10日

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（中央社記者劉建邦台北10日電）未當選台北市長的前副市長黃珊珊今天舉辦感恩見面會，並宣布成立後援會「珊友會」。至於下一步，黃珊珊說，先出國看小孩，返台後再宣布，若市長柯文哲需要幫忙會協助。

黃珊珊下午在內湖區禮客舉辦感恩見面會，柯文哲特別到場致詞，上台時引起現場許多民眾歡呼。黃珊珊致詞時說，有34萬餘名台北市民，不是投給藍綠，是投給對未來政治的想望，這是自由選民覺醒，且擺脫政黨仍在許多壓力及仇恨情緒操弄，投下神聖一票。

她指出，擺脫舊政治才能脫離政黨綑綁，市民不是藍、不是綠，是自由的，參選時沒有操作抹黑、抹黃的負面選舉，提出許多政見，是因堅持讓台北市成為選舉典範，不要再出現噴政治口水的惡性循環。

她表示，民主政治不會有終點，選舉結束不代表任務完成，會持續倡議相信的價值，否則就跟傳統政客一樣，且會維持24年前從政初衷，持續以公眾人物及律師身分繼續倡議。

至於下一步，黃珊珊說，選舉結束後，開始整理雜物、思考未來，但外界卻急著幫她找工作，但她思考不是位子，而是能替市民做什麼，所以成立「珊友會」，希望與民眾互動，了解對公共政策的意見，並規劃進行全台簽書會。

黃珊珊會後接受聯訪，媒體詢問，下一步是否會協助柯文哲。黃珊珊表示，她先出國看小孩，返台後會對外告知下一步，若柯文哲需要幫忙的地方一定協助。

媒體問及，成立LINE官方帳號後援會是否要維持聲量？黃珊珊指出，過去擔任民意代表時，就會留聯絡管道給市民，成立後援會只是想了解民眾需求。

媒體提問台北市長當選人蔣萬安近期找內閣似乎出現狀況的看法，黃珊珊說，沒意見，但北市有很多不錯的制度，還是可使用，也希望北市府不要停滯。

依中央選舉委員會網站資料，以無黨籍參選台北市長的黃珊珊，得票數為34萬2141票。（編輯：李錫璋）1111210

前台北市副市長黃珊珊（中）10日下午在台北舉辦感恩見面會，吸引大批人潮到場為她加油打氣，她也開心揮動雙手和支持者致意。中央社記者裴禛攝 111年12月10日

前台北市副市長黃珊珊10日在台北舉辦感恩見面會，並邀請支持者加入「珊友會」，一同改變台灣的政治文化。中央社記者裴禛攝 111年12月10日

前台北市副市長黃珊珊10日在台北舉辦感恩見面會，大批支持者到場參加，黃珊珊致詞時數度拭淚，也不忘邀請支持者加入「珊友會」，一同改變台灣政治文化。中央社記者裴禛攝 111年12月10日

前台北市副市長黃珊珊（右）10日下午舉辦感恩見面會，台北市長柯文哲（中）也到場祝福，黃珊珊並邀請柯文哲掃描QR Code加入「珊友會」。中央社記者裴禛攝 111年12月10日

前台北市副市長黃珊珊（前左3）10日在台北舉辦感恩見面會，吸引上百名支持者到場參加，台北市長柯文哲（前中）也到場祝福，與競選團隊成員一同合影。中央社記者裴禛攝 111年12月10日