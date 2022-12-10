中國暫停台灣產品進口 柯文哲：只會讓台灣人討厭

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）中國大陸海關總署暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口後，金門高粱、台灣啤酒也入列。台北市長柯文哲表示，大陸要思考一下，對台灣這樣做只是讓台灣人討厭。

柯文哲今天出席「為公參做體檢─打造我們的民主DNA：城市空間X公參機制X開放資料」記者會，接受媒體聯訪時被問及中國大陸這幾天禁台灣產品一事。

柯文哲說，現在情勢就是雙方都在過招，兩岸關係長期就不好，要想想如何改善，並說，中國大陸要思考一下，「對台灣這樣做只是讓台灣人討厭」。

此外，媒體追問現任台北市政府地政局長張治祥出任新竹市政府秘書長，是否為柯文哲引薦。

柯文哲說，他之前有問過北市的各局長卸任後規劃，大部分都接近65歲，將回學校教書或退休，他有記錄下幾個比較年輕的局長，一旦被問起來就拿名單給人家看。

柯文哲並說，北市局處首長都很優秀，且一半以上是從事務官上來接任，比較沒有意識形態或政治背景，據他所知，局處長被徵詢留任的很多，但每人規劃不同，「我相信有些人會被留啦」。

媒體追問這是否代表下任台北市長蔣萬安的團隊找不到人？柯文哲回「這代表我們局處首長太優秀了」。

另外，媒體問柯文哲卸任前還要再出訪新加坡一事。

柯文哲說，這個行程一年多前就排定，是客隨主便，這次前去是要學習新加坡經驗，繼續推動大數據中心、雙語教育、E化政府等，且新加坡花了28年才完成雙語教育，但台北不可能花這麼長時間、也不符合台灣現況，如何縮短要問新加坡實際執行的意見。（編輯：李錫璋）1111210