柯文哲坦言黨內紛爭要負最大責任 提3政見選黨主席

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民眾黨將於10日舉行第二屆黨主席及黨代表選舉，台灣民眾黨主席柯文哲是唯一登記參選主席的候選人，8日發布競選黨主席3項政見。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北8日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天發布競選黨主席3項政見。柯文哲也坦言，過去黨內許多紛爭，他要負最大責任，而攘外必先安內，他會以過去處理台北市認真精神，逐一解決黨務問題。

民眾黨將於10日舉行第二屆黨主席及黨代表選舉，柯文哲是唯一登記參選主席的候選人，他今天晚間透過民眾之聲頻道提出競選政見。

柯文哲表示，民眾黨若要成為執政黨有3個方向，分別是健全內部組織、加強社會連結、人才培訓。

柯文哲表示，他不否認民眾黨在過去2、3年內部有許多紛爭，他個人要負最大責任，因為他擔任台北市長兼任主席，大部分力氣都用在處理台北市政。

柯文哲坦言，過去3年疫情嚴重，要把台北市政做好，得花掉許多時間，由於他不能辜負選民寄託，因此都是把市政做好的狀態下，有剩餘時間才處理黨務；但因剩餘時間不多，黨務也就一直沒有很好處理。

柯文哲表示，九合一大選後2天，民眾黨就召開中央委員會議，對選舉結果初步分析檢討，並規劃舉辦共識營，訓練當選者、落選但仍有意願參選者。

柯文哲強調，「攘外必先安內」，他會以過去處理台北市認真精神，逐一解決黨務問題。

柯文哲表示，純粹的政治素人去選舉相當困難，在地方議員的選舉，組織仍相當重要；這次九合一選舉露出民眾黨很大缺點，就是純粹靠空氣戰，相對國、民兩黨基層實力，更可看出民眾黨缺少足夠社會連結。

他表示，民眾黨一定要加強社會連結，真正建立民眾黨的社會組織。

柯文哲表示，過去國家治理學院沒有完全發揮功能，但一定要建立黨工訓練和遴選升遷制度，希望透過國家治理學院重新建立民眾黨人才培訓系統。

柯文哲也提到，未來一年最重要的就是2024大選，台灣目前的狀態需要有決心、遠見的政治人物，解決台灣面臨問題。

柯文哲說，清廉勤政愛民愛鄉土，過去也許是民進黨的主張，但真正實現的是民眾黨，而民眾黨與國、民兩黨最大不同就是政治理念。

他表示，未來仍有不可預期的困難擋在前面，但會依照3個政見，一步步處理好黨務。（編輯：林興盟）1111208