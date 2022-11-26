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民眾黨首度插旗東部成功 花蓮縣議員搶下1席

2022/11/26 23:09（11/27 00:42 更新）
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花蓮縣議員選舉結果出爐，民眾黨首度插旗東部成功，候選人傅國淵（左）放棄民進黨籍加入民眾黨參選，順利搶得一席之位。（台灣民眾黨花蓮辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月26日
花蓮縣議員選舉結果出爐，民眾黨首度插旗東部成功，候選人傅國淵（左）放棄民進黨籍加入民眾黨參選，順利搶得一席之位。（台灣民眾黨花蓮辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月26日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣議員選舉結果出爐，以無黨籍身分當選者11人，民進黨維持3席，國民當選18人，民眾黨首度插旗東部成功，爭取1席，雖然藍營過半，但議會傳達民意將更多元。

花蓮縣議會第20屆議員選舉，候選人登記58人，應選出33人，全縣分為10個選舉區，33席縣議員包含區域議員23名，平地原住民議員7名，山地原住民議員3名。

上一屆縣議員33席（1席歿），國民黨23席、民進黨3席、無黨籍6席。這一屆國民黨提名28人，當選18人；民進黨提名7人，當選3人；無黨籍20人登記，當選11人；民眾黨首度插旗東部，提名2人，當選1人；時代力量提名1人，為該選區落選頭。

由於國民黨花蓮縣黨部提名爭議，因此這一屆以無黨籍身分參選議員增多，成為縣議會中僅次於國民黨的第2大勢力。

例如無黨籍楊華美，強力把關宗教預算，反對礦石稅不合理調漲；因礦石稅調漲爭議、宗教預算案槓上縣府的上屆議長張峻，未獲國民黨提名，也以「無黨籍」身分參選，2人都拿下高票當選。

任期屆滿的花蓮市長魏嘉賢，以無黨籍身分參選縣議員遭國民黨中央撤銷黨籍。市長任內推動城市外交、重視多元文化，令人印象深刻，此次拿下議員最高票。

上一屆第一選區最高票的民進黨籍張美慧，前花蓮市長田智宣遺孀，問政認真，推動寵物公園等，這一屆排名第二高票當選。

傅國淵放棄民進黨16年黨籍加入民眾黨，首度插旗東部就當選，為花蓮政壇帶來新氣象。（編輯：黃世雅）1111126

#國民黨
#民眾黨
#民進黨
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