民眾黨九合一初試啼聲 奪新竹市長、14席議員

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（中央社記者郭建伸台北26日電）台灣民眾黨創黨在九合一選戰初試啼聲，雖然失守黨主席柯文哲打下的台北市江山，但順利攻下新竹市長，且在全台當選14席縣市議員，其中在台北市議會當選4席，將可成立黨團。

民眾黨2020年在新竹僅拿下15.3%不分區政黨票，但柯文哲曾在選前公開喊出2022縣市首長「坐一望二」。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如受訪表示，從前新竹市長林智堅2014年當選新竹市長的歷程來看，新竹市民樂於接受年輕的政治面孔；勝選新竹市長的高虹安是高學歷的理工女生，個人特質符合新竹科技城，而從政的新鮮感也是高虹安一大優勢。

此外，新竹市是柯文哲的故鄉，柯文哲持續輔選，柯文哲母親何瑞英也陪同高虹安出席各種場合，潛移默化加深選民印象。

在台北市長部分，雖然民眾黨支持的前台北市副市長黃珊珊未能勝選，但民眾黨內評估，相較2020年不分區政黨票在台北市的得票率為12.94%，黃珊珊的得票率有明顯成長，反映選民肯定近2年民眾黨努力成果及黃珊珊擔任台北市副市長任內政績。

民眾黨人士指出，黃珊珊以無黨籍參選，堅持不陷入國民黨與民進黨惡鬥混戰，並擔任民眾黨台北市議員候選人的母雞，整體而言仍打出一場漂亮的選戰。

議員部分，民眾黨原先喊出力拚六都成立黨團，最後雖然僅在台北市達標，但根據民眾黨統計全台當選14席議員。

縣市議員當選名單，以中選會公告為準。（編輯：林興盟）1111126