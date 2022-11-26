高虹安科技人轉戰掌風城 後續官司仍受矚目

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九合一選舉開票作業仍在進行，民眾黨新竹市長候選人高虹安（右3）26日晚間出面自行宣布當選，感謝支持者一路相挺。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安自行宣布當選，黨內人士認為她的特質符合新竹市民期待。有學者認為，民進黨這次選戰策略造成外界解讀「全黨打一人」，反讓高虹安獲不少同情票。

高虹安在這次選戰中，先後面臨美國博士學歷、立委助理費、辦公室公積金、性平事件等爭議，成為民進黨、國民黨等陣營的主要攻打對象。其中助理費爭議已進入司法調查階段，相關案件仍受關注。

不願具名的新竹市地方人士表示，地方一直盛傳藍白合、棄林保高耳語，選前1週左右才突然爆出林耕仁陣營分裂、重要輔選要角出走支持高虹安，確實造成泛藍選票部分轉移。

地方人士認為，國民黨在選舉中的「下架民進黨」選戰策略正確，使得全台各地都出現藍營候選人勝出的情況。

民眾黨輔選人士表示，高虹安的人格特質符合新竹市年輕族群、理工背景選民的喜好，加上選戰中高虹安受到藍綠陣營的抹黑攻擊，讓許多不認同這種選舉手法的民眾跳出來，用選票力挺。

長期觀察新竹市選舉的銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰說，高虹安是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲建立灘頭堡的主要開路先鋒，加上是鴻海董事長郭台銘子弟兵，受到矚目，但她對於新竹的熟悉度不如沈慧虹及林耕仁，對於市府的運作也不夠清楚，確實令人有些疑慮。

杜聖聰認為，這次竹市長選戰，民進黨採用全國性格局處理地方選戰的策略，反被民眾黨設定為「政治追殺」，讓外界解讀是「全黨打一人」，甚至用國家機器攻擊的態勢，或許最終引發選民同情，想以選票「還高虹安一個公道」。

杜聖聰說，過去8年新竹市的建設導入「城市美學」，但在進行壓力測試後卻出現問題，以及台鐵新竹站前的商圈逐漸凋零，證明前市長林智堅團隊的施政方式未能讓所有新竹人共存共榮，因此想嘗試新思維、換人做做看，這也證明新竹人膽子大，樂於給人機會。

杜聖聰指出，高虹安當選後將面對人和問題，要如何讓帶領新竹市團隊去面對新竹市議會中各種黨派的壓力與要求，還有如何化解選戰中造成的恩怨，如何從中央爭取足夠預算建設新竹等，都將是未來挑戰。

選前多日網路流傳一則署名新竹市議長許修睿的文章，內容指林耕仁與他的想法已背道而馳，盼市民可以選最好的市長，加上國民黨籍的副議長余邦彥公開表示支持高虹安，再度讓藍白棄保議題發燒。

民眾黨輔選人士認為，由於民進黨主席、總統蔡英文及前新竹市長林智堅的執政未受到民眾認同，因此希望讓當選機率較高的候選人勝出，因此產生棄保效應，發生了集中選票、打下民進黨的情形。

對於高虹安過去被質疑是外來人，民眾黨輔選人士指出，新竹科學園區外來人口佔比高，而這些科技人讓新竹越來越發達，所以認為外來人並非決定當選因素，且高虹安在未確定要參選之前就已在新竹服務，1年多來努力了解新竹，未來能快速上手市政。（編輯：方沛清）1111126