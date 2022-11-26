高虹安：當選是新竹市民和民主勝利 市府用人唯才

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民眾黨新竹市長候選人高虹安26日自行宣布當選，並在開票會場收到支持者送上可樂祝賀，高虹安拿著可樂笑稱，其實她喜歡喝的是奶茶。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

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（中央社記者郭建伸新竹市26日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今晚表示，她順利當選市長，是全體新竹市民和民主的勝利，更是新竹的勝利。高虹安也感謝所有競選對手，她將盡快組建不分政黨且用人唯才的市府團隊。

高虹安競選團隊今天晚上在孔廟前廣場舉行開票之夜，投票結束後，支持者陸續聚集到廣場；下午7時左右，票數與對手明顯拉開，現場氣氛沸騰。

高虹安在下午7時20分走上舞台，支持者不斷高喊「安安市長」、「市長安安」。高虹安致詞先宣布，在市民支持之下，她順利當選市長，這不是她個人的勝利，是全體新竹市民和民主的勝利，也是新竹的勝利。

高虹安表示，她感謝養育她的父母，以及成長過程中栽培教育的貴人，包含主管、師長、同事及立法院國會團隊。她也感謝鴻海集團創辦人郭台銘、聯電榮譽副董事長宣明智、民眾黨主席柯文哲、政壇提攜的前輩，以及所有民眾黨同志、競選團隊及志工。

高虹安表示，她也向對手致謝，包含民進黨籍候選人沈慧虹、國民黨籍候選人林耕仁等人，選舉難免有些對立攻防，但他們展現運動家風範，她將進一步吸納其他候選人政見，並延續目前市府團隊好的政策。

高虹安表示，希望選舉過後，社會可以放下對立和仇恨，她當選市長雖然沒辦法爭取所有市民喜歡，但她承諾會努力照顧每一位新竹市民。

高虹安表示，她沒有太多時間沉浸在勝利的氣氛，新竹市有很多工作等著努力實現，她將盡快組建市府團隊，團隊不分政黨且用人唯才。

高虹安表示，她期盼未來4年能打造新竹成為幸福光榮的城市，創造大新竹共好願景，並且除弊更新城市；在選民歡呼聲中，高虹安最後偕競選團隊向在場支持者多次鞠躬致謝。

勝選晚會到尾聲時，有支持者衝上舞台送上一瓶大可樂，不過高虹安有點苦笑表示，她最喜歡的不是可樂，她其實喜歡喝的是奶茶。（編輯：林興盟）1111126

九合一選舉26日下午4時後陸續開票，民眾黨新竹市長候選人高虹安得票領先，晚間自行宣布當選，競總外齊聚的支持者們開心慶祝，高呼「安安市長」。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安26日晚間自行宣布當選，競選總部外大批支持者搖旗吶喊，開心慶祝，現場氣氛熱絡。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日