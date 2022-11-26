楊文科13鄉鎮設聯合服務處 團結藍營贏得連任

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新竹縣長選戰，國民黨提名的現任縣長楊文科（前左1）26日晚間自行宣布當選，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（前右1）表示，13鄉鎮共同聯合競選服務處，楊文科扮演母雞帶小雞的角色，讓藍營更團結全面拉抬。中央社記者郭宣彣攝 111年11月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣長選戰有5人登記，但以藍綠對決為主軸，縣長楊文科成功連任。國民黨竹縣黨部主委陳見賢說，13鄉鎮共同聯合競選服務處，楊文科以母雞帶小雞，讓藍營更團結全面拉抬。

談起這次獲得勝利，楊文科競選團隊向中央社記者表示，截至今晚8時15分許得票數15萬8000餘票，其中在竹北市獲得4萬多票，贏過競選對手民進黨籍周江杰近2萬票，顯示楊文科在中間選民較多的竹北市也獲得肯定。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

陳見賢說，在這次新竹縣長選舉，楊文科在13鄉鎮各鄉鎮成立聯合競選服務處，將國民黨提名的鄉鎮長、縣議員、代表及村里長候選人以「五合一」方式綁在一起，楊文科扮演母雞帶小雞的角色，全力輔選，讓藍營在地方更為團結，政策更接地氣。

陳見賢表示，楊文科這次按照步調，該發動文宣就發動，親子活動也不能少，掃街、站路口拜票更是基本功。

不過，楊文科在這次選戰中，最常遭質疑年紀太大。藍營輔選人士指出，年紀也代表歷練及經驗，在新竹縣府團隊裡老、中、青人才皆有，楊文科反而能廣納各年齡層建議，將此負面反轉為正面。

面對周江杰發動質疑攻擊等，藍營輔選人士說，面對綠營這次各種聲音，楊文科團隊不隨之起舞，皆以冷處理、不炒熱，讓對方聲量難以藉由議題攻擊而拉升。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰接受中央社記者電話訪問時表示，楊文科在這次選戰，竹北地區端出教育政績，在其他12鄉鎮有老人福利政策等，實質有感政績，讓選民認同有改善，也解決竹縣的城鄉差距問題。

杜聖聰指出，楊文科以提政績、端政策為選戰主軸，面對對手攻擊時冷處理，不拉抬對手聲量，將選民關注的焦點，集中在楊文科的個人討論，這項策略奏效。（編輯：戴光育）1111126