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高虹安當選新竹市長 1個月內交接立委工作

2022/11/26 21:24（11/26 21:39 更新）
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民眾黨立委高虹安頂著大數據工程博士頭銜勇闖國會，接著空降地方投身選戰，角逐新竹市長，最後也成功過關斬將，獲得市民認同，成為全台最年輕市長。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日
民眾黨立委高虹安頂著大數據工程博士頭銜勇闖國會，接著空降地方投身選戰，角逐新竹市長，最後也成功過關斬將，獲得市民認同，成為全台最年輕市長。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日
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（中央社記者郭建伸新竹市26日電）台灣民眾黨新竹市長當選人高虹安尚未請辭不分區立委。她晚間受訪表示，目前立法院仍有法案及預算進行，她會利用1個月內時間盡快完成交接及工作，做一天和尚敲一天鐘，努力做好立委任內最後工作。

高虹安競選團隊今天晚上在孔廟前廣場舉行開票之夜，高虹安宣布，她能當選市長是全體新竹市民和民主的勝利，更是新竹的勝利，她也感謝所有競選對手，將盡快組建不分政黨且用人唯才的市府團隊。

高虹安於晚會結束後接受媒體訪問。由於她目前仍具有民眾黨不分區立委身份，媒體詢問何時請辭立委。

高虹安表示，請辭立委會再視情況，目前立法院仍有法案及預算進行，她會在1個月內盡快完成交接及相關工作，做一天和尚敲一天鐘，會努力做好立委任內最後工作。

媒體詢問，宣布當選新竹市長後是否與民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘等人通電話。高虹安笑說，稍早電話響個不停，但她還沒能一一接聽回覆，會等結束後再向好友致謝。

媒體詢問，是否聯繫民進黨籍候選人沈慧虹。高虹安說，目前還沒接到電話，但稍後會嘗試聯繫。

由於高虹安在當選宣言時提及，內閣團隊不分黨派用人唯才，外界關注是否延攬沈慧虹或前台北市副市長黃珊珊。

高虹安表示，不論是台北市府或地方上尋覓的人才，都會是考量名單，但絕對不會像外界傳言，把台北市府或民眾黨的人整個搬過來，而她將盡快在1個月內徵詢。

媒體追問，是否擔心民進黨對助理費事情秋後算帳。高虹安表示不會擔心，她會努力提供相關證據並主動配合檢調。（編輯：翟思嘉）1111126

#高虹安競選團隊
#沈慧虹
#民眾黨
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