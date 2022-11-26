張善政贏回桃園市 盼各界為小內閣舉才

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國民黨桃園市長候選人張善政（後左2）26日表示，希望各界能不吝舉才，提供小內閣人選給他做參考。對於記者追問是否也會延攬民進黨籍人士，張善政表示，只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天為國民黨贏回桃園政權，他表示，希望各界能提供小內閣人選給他參考，張善政說，「只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮」。

隨著九合一選舉結果出爐，張善政順利將桃園從綠地變回藍天，他發表勝選感言後接受媒體聯訪表示，這次獲得高票的確是最近民調沒有預測到的，應該是很多隱性選民在最後幾天被團隊誠意和政見打動，願意出來投票。

張善政說，他到現在仍不是個典型的政治人物，選民已經可以接受所謂的「不是典型的政治人物」，但會看到候選人背後的能力、專業，還有端出的政見，這次勝選得票數應該可以讓國家的政治走向更優質，而不是只要嘴皮子，真的要有牛肉，要有候選人的能力給選民看到。

對記者詢問，未來是否可能延攬前台北市議員羅智強及前立委鄭寶清。張善政指出，「我現在不敢講，但是我覺得將來徵詢他們很多市政意見是絕對跑不掉的」。

至於是否已經想好小內閣人選。張善政回答，希望各界能不吝舉才，提供小內閣人選給他做參考。記者追問，是否也會延攬民進黨籍人士。張善政表示，只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮。

張善政表示，未來既要興利也要除弊，除弊的意思就是公共工程的問題要趕快解決，但他不會先入為主，是要解決問題，讓公共工程品質可以給市民朋友放心，這是當務之急。

張善政的夫人張琦雅表示，張善政是個比研究生，更認真研究的教授，也是個比太太更會做家事的丈夫，是個親和、慈愛的父親，也是大家有口皆碑侍奉雙親最孝順的孝子，相信他當選之後，會盡全力把畢生經驗都貢獻給桃園的好市長，她會跟家裡的小狗、錦鯉一起搬到桃園。（編輯：方沛清）1111126