更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲5/300
首頁 / 政治

張善政贏回桃園市 盼各界為小內閣舉才

2022/11/26 22:05（11/26 22:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨桃園市長候選人張善政（後左2）26日表示，希望各界能不吝舉才，提供小內閣人選給他做參考。對於記者追問是否也會延攬民進黨籍人士，張善政表示，只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
國民黨桃園市長候選人張善政（後左2）26日表示，希望各界能不吝舉才，提供小內閣人選給他做參考。對於記者追問是否也會延攬民進黨籍人士，張善政表示，只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天為國民黨贏回桃園政權，他表示，希望各界能提供小內閣人選給他參考，張善政說，「只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮」。

隨著九合一選舉結果出爐，張善政順利將桃園從綠地變回藍天，他發表勝選感言後接受媒體聯訪表示，這次獲得高票的確是最近民調沒有預測到的，應該是很多隱性選民在最後幾天被團隊誠意和政見打動，願意出來投票。

張善政說，他到現在仍不是個典型的政治人物，選民已經可以接受所謂的「不是典型的政治人物」，但會看到候選人背後的能力、專業，還有端出的政見，這次勝選得票數應該可以讓國家的政治走向更優質，而不是只要嘴皮子，真的要有牛肉，要有候選人的能力給選民看到。

對記者詢問，未來是否可能延攬前台北市議員羅智強及前立委鄭寶清。張善政指出，「我現在不敢講，但是我覺得將來徵詢他們很多市政意見是絕對跑不掉的」。

至於是否已經想好小內閣人選。張善政回答，希望各界能不吝舉才，提供小內閣人選給他做參考。記者追問，是否也會延攬民進黨籍人士。張善政表示，只要願意放下顏色，真正展現能力來做事情都會考慮。

張善政表示，未來既要興利也要除弊，除弊的意思就是公共工程的問題要趕快解決，但他不會先入為主，是要解決問題，讓公共工程品質可以給市民朋友放心，這是當務之急。

張善政的夫人張琦雅表示，張善政是個比研究生，更認真研究的教授，也是個比太太更會做家事的丈夫，是個親和、慈愛的父親，也是大家有口皆碑侍奉雙親最孝順的孝子，相信他當選之後，會盡全力把畢生經驗都貢獻給桃園的好市長，她會跟家裡的小狗、錦鯉一起搬到桃園。（編輯：方沛清）1111126

#張善政
#桃園
#國民黨
延伸閱讀
張善政贏回桃園市 盼各界為小內閣舉才張善政勝選 承諾讓桃園變成亞洲智慧科技新都非典型政治人物張善政 務實工程師特質獲青睞鄭運鵬宣布敗選：努力不夠、虛心接受市民選擇
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張善政勝選 承諾讓桃園變成亞洲智慧科技新都