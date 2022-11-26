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竹市議員選舉 藍營掉5席未過半

2022/11/26 22:50
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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）九合一選舉結果晚間出爐，國民黨在新竹市議會席次雖從17席掉至12席，仍是議會中最大黨，其餘包括民進黨、時代力量、台灣民眾黨及無黨籍席次則都有增加。

第10屆新竹市議員席次共34席，除了國民黨籍鄭正鈐於2020年轉任立法委員，33個席次分別為國民黨17席、民進黨6席、時代力量3席、民眾黨1席、綠黨1席、無黨籍5席。

第11屆新竹市議員應選席次34席，選舉結果今晚出爐，席次分佈為國民黨12席、民進黨8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席，以及無黨籍8席。

地方人士認為，第10屆新竹市議員選舉有5人原為無黨籍參選，選後恢復或加入國民黨，此次選舉同樣有多名原為國民黨籍的議員以無黨籍身分參選，後續是否申請回到國民黨，值得關注。

地方人士也說，民眾黨在此次新竹市議員選戰中，共有2席當選，未能在新竹市議會成立黨團，獲得勝選的民眾黨新竹市長候選人高虹安將面臨「朝小野大」問題，未來府會的合作及關係維繫，會是她必須面臨的課題。（編輯：吳協昌）1111126

#國民黨
#民眾黨
#新竹市
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