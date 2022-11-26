反共將軍于北辰退出國民黨 當選桃園市議員

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前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰（左）退黨後當起斜槓族，單純「做自己」，靠自身特色創造影響力，26日開票結果出爐，他順利當選桃園市議員。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 111年11月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）反共將軍于北辰自退出中國國民黨後，斜槓政治評論員、YouTuber，單純「做自己」，靠自身特色創造影響力，殺出成功之路，當選桃園市議員。

前國民黨黃國園黨部主任委員于北辰從軍32年，令人印象深刻的是在陸軍「洪仲丘案」時，洪仲丘所屬542旅成為外界檢視焦點，于北辰在洪仲丘案後臨危受命接掌542旅，成功穩住軍心。

于北辰在國民黨內的風格與眾不同，2020年被以嚴重違反「榮譽幹部契約」為由革除黨職，他當時表達「自由了」，退黨後更被認為是「背骨」，但他卻得到了「做自己」的空間，在電視政論節目針砭時事，也在影音頻道YouTube開設「于北辰將軍」，約11.3萬人訂閱，走出不同風格。

于北辰曾在接受媒體訪問時說，雖離開國民黨，但他相信加入任何政黨，身上藍色的衣服絕對脫不掉，重新開始就是一步一腳印，不做超過自己能力的事。

于北辰這次以無黨籍身分參選，政見包括推動「國防認知資訊公園」，轉化閒置營區為公園，讓民眾了解更多國防資訊，成立競選總部時，民主進步黨籍桃園市長鄭文燦也到場力挺；于北辰靠著自身特色，殺出一條成功之路。（編輯：李明宗）1111126