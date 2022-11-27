九合一選舉綠退守南台灣 執政版圖選舉數據一次看

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（中央社網站）九合一選舉結果11月26日晚間揭曉，國民黨在21個縣市中（嘉義市12月18日投票）拿下13席，讓基隆、台北市、桃園轉藍，掌握六都裡的四都；民進黨僅保住5縣市，民眾黨也在重重爭議聲中贏得新竹市。總統蔡英文承擔敗選責任，辭去民進黨主席；國民黨主席朱立倫則表示，這次勝選是台灣人民的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。

這場九合一選舉結束後，各縣市政黨版圖、六都市長票倉，以及縣市議員、鄉鎮市長、村里長的政黨占比有什麼變化？中央社根據中選會資料，製作簡單明瞭的圖表，帶您快速掌握。

百里侯之戰：縣市長選舉版圖

從這次選舉的縣市長版圖來看，藍綠陣營拚戰指標已經從濁水溪南移至北回歸線，雲林以北幾乎一片藍，國民黨奪回基隆、台北市、桃園，拿下13席；泛藍陣營還要加計苗栗勝選的鍾東錦，他因堅持參選而被國民黨開除。民進黨直轄市僅保住台南、高雄，但收復澎湖，21縣市共掌握5席。民眾黨在新竹市勝選，仍然維持一席，只是由台北市移到新竹市。

回顧過去幾屆縣市長選舉，藍綠兩陣營不斷翻轉對方的席次優勢。2009年縣市長選舉、2010年直轄市長選舉，國民黨贏得15席，民進黨只取得6席。2014年換成國民黨6席，民進黨13席。2018年國民黨又從6席增為14席；民進黨掉回6席，2020年陳其邁在高雄市長補選中為綠營收復失土，藍綠變成13席對7席。2022年態勢與2018年差不多。

2014、2018年柯文哲都以無黨籍當選台北市長，後來才創立台灣民眾黨，2022年的新竹市是民眾黨第一次在縣市長選舉中贏得席次。

蔣萬安今年為國民黨收復台北市，他在全市12個行政區的10區大幅領先民進黨的陳時中，兩人在士林區幾乎打平（蔣萬安小贏400多票），陳時中只在大同區超前蔣萬安。柯文哲的副市長黃珊珊以無黨籍參選，出身內湖的她僅在內湖得票超過陳時中，其餘各區都名列第三。

台北市是傳統的藍軍票倉，2014年無黨籍柯文哲因白色力量崛起加上綠營禮讓，大贏國民黨連勝文。2018年綠白分手，柯文哲雖成功連任，與國民黨丁守中差距只有3567票。2022年三腳督戰局下，藍綠基本盤大致歸隊。

新北市2010年12月升格直轄市以來，都由國民黨執政。2014年是藍綠營得票數差距最小的一屆，國民黨朱立倫在板橋、三峽、土城落後，以2萬4528票險勝游錫堃。

2018年侯友宜以116.5萬票高票當選，這次他進一步翻轉三重、蘆洲、石碇、坪林、貢寮5區，在所有行政區都領先民進黨林佳龍，以62.4%得票率、115.2萬票連任。

桃園過去長期被國民黨視為高度穩定地區，不過，2014年升格直轄市，民進黨鄭文燦勝選，2018年他以全部行政區都領先的優勢連任成功。

今年民進黨提名的林智堅因論文案中途退選，接替參選的鄭運鵬不敵國民黨張善政。張善政僅在觀音區落後1852票，以總得票率52%收復桃園。

盧秀燕2018年為國民黨奪回台中，僅在神岡區落後尋求連任的民進黨林佳龍，今年她在所有行政區都領先，擊敗民進黨蔡其昌，打破台中市升格後市長難連任的說法。

2014年林佳龍只在和平區落後，終結國民黨胡志強在台中市長達13年的執政。台中市民的投票意向變動性大，但勝選陣營都是幾乎全市都贏。

台南是綠營鐵票倉，民進黨賴清德2014年連任時，得票率甚至高達72.89%，他2次選舉都贏得所有行政區。

不過，2018年民進黨黃偉哲與國民黨高思博差距只有5萬4644票，今年兩黨差距壓縮到不到5萬票，黃偉哲僅領先國民黨謝龍介4萬5953票，在北區、東區、永康、新化、北門、新營、玉井、南化及楠西等9區皆落後。

民進黨在高雄執政長達20年，直到2018年「韓流」席捲高雄，南下參選的韓國瑜讓港都綠地變藍天，不過，他參選2020年總統落敗後，6月被93萬9090張同意票罷免，比他2018年的得票（89萬2545張）還多。

2020年補選上高雄市長的陳其邁今年尋求連任，以58.1%得票率勝出，僅在那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、美濃5區落後國民黨柯志恩。（編輯：邱柏綱、吳冠賢、簡毅慧、簡莉庭）1111118