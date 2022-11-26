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18歲公民權修憲差門檻400萬票 確定無法過關

2022/11/26 21:59（11/26 22:47 更新）
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九合一大選併首次修憲複決26日投開票，依中選會截至今晚9時47分開票結果，確定無法通過。圖為民眾將公投選票投入票匭。中央社記者張新偉攝 111年11月26日
九合一大選併首次修憲複決26日投開票，依中選會截至今晚9時47分開票結果，確定無法通過。圖為民眾將公投選票投入票匭。中央社記者張新偉攝 111年11月26日
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（中央社記者陳俊華台北26日電）「18歲公民權」修憲複決公投，依中選會截至今晚9時47分開票結果，同意票562萬7711張、不同意票499萬7255張，同意票距離通過門檻962萬，還有約400萬張的差距，修憲案確定無法通過。

史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」今天與九合一選舉同時投票。據中選會公告，這次18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。依憲法增修條文規定，有效同意票要超過選舉人總額的半數才算通過；因此，至少要有961萬9697同意票才能通過。

截至晚間9時47分，全國1萬7649個投開票所中，已有1萬7593個投開票所送出結果，同意票數562萬7711張、不同意票數499萬7255張，有效同意票數對選舉人數僅29.36%。

因同意票數距離通過門檻仍有約400萬張的差距，修憲案確定無法通過。（編輯：林興盟）1111126

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#公投
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