朝野遺憾18歲公民權未通過 民團盼推制憲

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史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」26日與九合一選舉同時投票，但最終因同意票距離通過門檻962萬，還有約400萬張的差距，確定無法通過。台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴（中）表示，這不是我們樂見的結果，但就是發生了，勉勵青年朋友繼續努力。中央社記者張皓安攝 111年11月26日

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（中央社記者葉素萍台北26日電）憲法修正案公民複決「18歲公民權」未過門檻，民進黨晚間表示，民進黨支持者都傾全力支持18歲公民權，對於未通過，民進黨表示遺憾。國民黨晚間也說，感到遺憾但尊重全體民眾投票的結果。

對於18歲公民權修憲複決未過門檻，民進黨發言人黃彩玲表示，誠如黨主席蔡英文今天回應媒體所言，民進黨全體候選人與從政黨員，已經把握每一次宣講機會呼籲支持18歲公民權。

黃彩玲說，民進黨的支持者也都傾全力支持提名的候選人、支持18歲公民權。對於未通過，民進黨表示遺憾。

針對18歲公民權修憲複決未過門檻，國民黨今天發布聲明指出，堅定支持、贊成的立場沒從來沒改變，對於最後此案沒有通過，國民黨感到遺憾但尊重全體民眾投票結果。

另外，台灣制憲基金會晚間也表示聲明指出，修憲不行，讓制憲來。

台灣制憲基金會說，在新的年度，台灣制憲基金會將推出「台灣憲法草案」，以符合台灣當前政治現實的民主程序，讓台灣人民能夠行使制憲權，打造一部符合台灣國家現狀、能夠維持台灣安全的新憲法。請社會大眾予以支持，共同迎向國家安全、繁榮、尊嚴的未來。（編輯：黃國倫）1111126

台灣少年權益與福利促進聯盟等團體26日晚間在台北中正紀念堂民主大道舉行記者會，對於18歲公民權修憲複決案開票結果未過門檻表達遺憾。中央社記者張皓安攝 111年11月26日

台灣少年權益與福利促進聯盟等團體26日晚間在台北，對於18歲公民權修憲複決案未能跨過門檻、推動修憲失敗表達遺憾，台少盟理事長林月琴（右4）、監委葉大華（右3）等人現場戴起「噤聲口罩」。中央社記者張皓安攝 111年11月26日