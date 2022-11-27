18歲公民權反對票逾501萬 美國學者：阻力之大令人訝異

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（中央社記者張欣瑜舊金山26日專電）台灣九合一選舉結果揭曉，美國學者祁凱立今天指出，這次選舉結果與選前民調的差距不大，讓他訝異的是，國際因素幾乎未對這次選舉產生任何影響，而且18歲公民權修憲複決投票反對與贊成人數相差竟然如此之小。

配合這次選舉，「18歲公民權」修憲複決投票同日舉行，而這項投票的結果讓祁凱立感到意外和有點失望，尤其是反對票超過501萬票，讓祁凱立（Kharis Templeman）感到十分驚訝。他認為，台灣男性到了18歲既然要服兵役，應該也要能夠投票。他說，就這點來看，台灣似乎和世界上其他民主國家有不同的選擇。

這項修憲複決要能通過，必須滿足兩個條件，一是贊成票要超過反對票，二是贊成票要超過選舉人總額的半數，因此至少要有961萬9697同意票才能通過，但這次的贊成票僅有564萬多票 。

在這次九合一選舉中，執政的民進黨僅拿下5個縣市。祁凱立接受中央社視訊訪問時表示，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台前的民調結果，就和這次選舉的結果差異不大。

他並指出，10月中共20大報告涉台部分多次提及兩岸統一，但此議題並未在這次選舉中發酵。

祁凱立是史丹佛大學智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）的學者，對於這次選舉結果，他認為主要影響的因素有3點；第一是國民黨過去在地方選舉表現就不錯；第二是現任縣市長多為國民黨籍，國民黨原本就具有執政優勢；第三，民進黨執政已6年多，台灣選民對於這樣的長期執政多少感到有些厭倦，導致選舉結果不利於民進黨。

針對本次選舉結果是否牽動2024年台灣總統大選的問題，祁凱立認為，地方層級選舉和中央層級選舉關注焦點不同，後者重視國際和兩岸關係。但他也說，這次選舉結果將會給兩黨內部在面對2024大選的問題時帶來重大變化：執政黨方面，總統蔡英文辭去黨主席職務後，民進黨未來的走向和黨內勢力消長的問題將再度浮上檯面，國民黨隨著2024贏面變大，總統提名競爭勢必將更加激烈。

胡佛研究所是國際社會了解台海局勢和兩岸關係的重要管道。祁凱立研究台灣政治已有20年，今年8月訪問台灣時，曾與總統蔡英文和國民黨主席朱立倫會談，之前也曾到台灣觀察2020年的總統大選。

從2018年國民黨取得地方執政優勢，到2020年總統蔡英文以超過817萬票成功連任，再到今年國民黨在九合一選舉勝出，在短短4年之間，台灣民意變化迅速。長年觀察台灣選舉的祁凱立表示，這顯示台灣的民主環境非常健康，代表任何政黨執政，都必須更認真聆聽選民的心聲，並且作出回應，倘若選民不同意執政者的政策方向，很快就有可能換人當家。

他說，台灣民主充滿活力，各地競爭都非常激烈，就算是國民黨執政的縣市，也會看到民進黨踴躍提名，反之亦然。反觀美國選舉，在傳統民主黨或共和黨的鐵票倉，不僅選民意向難以動搖，非執政的政黨甚至對提名興趣缺缺。（編輯：陳正杰）1111127