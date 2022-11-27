18歲公民權修憲失敗 學者：選民投票摻入政黨因素

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（中央社記者賴于榛、蘇龍麒台北27日電）18歲公民權修憲複決公投未能通過門檻，朝野立委認為民眾仍無共識，投票結果呈現兩極化趨勢；學者認為，這次地方選舉有種制衡民進黨，甚至懲罰民進黨的氛圍，連帶影響選民對複決投票的選擇。

這次修憲門檻高達961萬9697同意票，但昨天開票結果落差不小，據中選會統計資料，修憲複決公投投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票達501萬6427張。

根據中選會資料進一步分析，6個直轄市在修憲複決公投的同意票全數多於不同意票，但領先差距不多；縣市部分則有新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、基隆市共8縣市是不同意票超過同意票。

民進黨拿下的縣市包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，則都是同意多於不同意。

若以各縣市有效同意票數對選舉人數的比率來看，全台同意票比率最高的5縣市是嘉義縣的33.84%、屏東縣33.78%、台北市的32.48%、宜蘭縣的32.45%以及雲林縣的32.42%，其餘縣市大多落在20%至30%之間，僅有金門縣較低，為10.65%。

18歲公民權獲得朝野高度支持，卻在複決公投時卡關，東吳大學法律系教授胡博硯認為，這次公投未能闖關成功可能有2個因素，一是傳統泛藍選民多半認為年輕選民都會支持民進黨，對18歲公民權產生疑慮。

他說，加上這次地方選舉有種制衡民進黨，甚至懲罰民進黨的氛圍，因此選民對公投的選擇，也會朝向可能不利民進黨的方向。

胡博硯也分析，這次各黨雖然有宣傳18歲公民權，但都不夠全面，導致力道分散，加上整個討論過程沒有反對方，無法激起火花也沒有討論聲量，等於冷上加冷。

國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥說，這次看來公投同意票多於反對票，但實際上可能誤判，因為持反對意見的人除投反對票之外，也有可能只領九合一選票，不領修憲複決選票。

另外一個原因，曲兆祥認為，確實社會上還是有部分民眾擔憂18歲仍不是非常成熟，若是參與投票、選舉，某種程度會為社會帶來不穩定，而這個擔憂的族群應該藍綠都有，只是年齡層偏高。

目前台灣參選公職的最低年齡門檻為23歲，可挑戰立法委員、縣市議員、村里長等民代位置。曲兆祥表示，民眾或許支持18歲有投票權，但若18歲就有被選舉權，這會造成民眾投票上的顧慮。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，公民複決總共有超過1000萬人投票，但從投票結果來看，台灣社會對18歲公民權的看法還是兩極化，並不是一面倒的支持，加上修憲公民複決的門檻高，非常不容易過關。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，18歲公民權是世界發展的趨勢，修憲提案過程也獲得朝野高度支持，但這次修憲複決公投未能達到門檻，且不同意票相當多，可以看出社會對18歲公民權還沒有共識。

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大力推動18歲公民權修憲的民進黨立委趙天麟說，雖然全世界絕大多數的民主國家18歲就有公民權，但台灣是個新興民主國家，近30年來才完全民主化，從公民複決結果來看，此議題尚無共識；但同意票多於不同意票，可以說是有所進展。

至於未來是否還會再推18歲公民權修憲，羅致政說，民眾對這個議題看來還是比較保守，短時間內要得到這麼多支持，不太容易；曾銘宗則說，未來必須持續推動18歲公民權修憲，但推動之前，必須有計畫地強化社會溝通。（編輯：蘇志宗）1111127