台灣九合一選舉落幕 國際媒體報導一次看

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（中央社台北27日綜合外電報導）九合一選舉26日落幕，國際媒體關注台灣選情，紛紛報導這次選舉結果。彭博以蔣介石曾孫拿下關鍵選舉勝利入標，日經亞洲標題則是中國稱這次選舉結果顯示台灣人民希望和平。

多家外電與其他媒體是以總統蔡英文為選舉結果辭去黨主席職務為報導重點，以下是部分國際重要媒體報導九合一選舉結果的標題：

● 美國彭博新聞社（Bloomberg）：蔣介石曾孫拿下台灣關鍵選舉勝利

● 日經亞洲（Nikkei Asia）：中國稱台灣選舉結果顯示民眾希望和平

● 美國洛杉磯時報（Los Angeles Times）：尋求助力 台灣歷史最久政黨寄望蔣介石曾孫

● 英國衛報（Guardian）：台灣地方選舉籠罩中國威脅陰影 選民對未來發表意見

● 澳洲雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）：台灣總統蔡英文辭黨主席 恐危及對中策略

● 美國有線電視新聞網（CNN）：台灣總統稱地方選舉攸關兩岸情勢 選後辭黨主席

● 英國廣播公司（BBC）：地方選舉落幕 台灣總統蔡英文辭黨主席

● 美國華爾街日報（Wall Street Journal）：地方選舉受創 台灣總統卸任執政黨黨主席

●美國之音（VOA）：台灣在野黨拿下台北 蔡總統挫敗（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111127