更多編輯台推薦新聞：
2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納
運動

阿根廷一掃爆冷輸球陰霾 梅西進球與出賽數追平馬拉度納

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
九合一選舉民進黨挫敗 日學者小笠原欣幸：台灣民意對權力獨大求取平衡
首頁 / 政治
九合一選舉
火線話題
新聞專題
火線話題2/94
首頁 / 政治

台灣九合一選舉落幕 國際媒體報導一次看

2022/11/27 18:30（11/27 18:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市，民進黨僅保住5縣市。（中央社製圖）
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市，民進黨僅保住5縣市。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日綜合外電報導）九合一選舉26日落幕，國際媒體關注台灣選情，紛紛報導這次選舉結果。彭博以蔣介石曾孫拿下關鍵選舉勝利入標，日經亞洲標題則是中國稱這次選舉結果顯示台灣人民希望和平。

多家外電與其他媒體是以總統蔡英文為選舉結果辭去黨主席職務為報導重點，以下是部分國際重要媒體報導九合一選舉結果的標題：

● 美國彭博新聞社（Bloomberg）：蔣介石曾孫拿下台灣關鍵選舉勝利

● 日經亞洲（Nikkei Asia）：中國稱台灣選舉結果顯示民眾希望和平

● 美國洛杉磯時報（Los Angeles Times）：尋求助力 台灣歷史最久政黨寄望蔣介石曾孫

● 英國衛報（Guardian）：台灣地方選舉籠罩中國威脅陰影 選民對未來發表意見

● 澳洲雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）：台灣總統蔡英文辭黨主席 恐危及對中策略

● 美國有線電視新聞網（CNN）：台灣總統稱地方選舉攸關兩岸情勢 選後辭黨主席

● 英國廣播公司（BBC）：地方選舉落幕 台灣總統蔡英文辭黨主席

● 美國華爾街日報（Wall Street Journal）：地方選舉受創 台灣總統卸任執政黨黨主席

●美國之音（VOA）：台灣在野黨拿下台北 蔡總統挫敗（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111127

#台灣
#蔡英文
#蔣介石
延伸閱讀
九合一選舉綠退守南台灣 執政版圖、議會席次選舉數據一次看大環境不利攻防失序 綠催不出基本盤挫敗國民黨囊括13縣市勝選 2024之路考驗仍嚴峻18歲公民權修憲案未過關 同意票僅564萬沒達門檻學者：主權議題九合一未發酵 選民投票考量制衡
蔡英文
曹興誠提醒當選人 不可忘記國家主權和衛國責任傳將代理民進黨主席 陳其邁：尊重黨內機制
蔣介石
中正紀念堂24幅蔣介石油畫 11月歸還國防部陳時中公布教育政見 補足師資增聘行政人力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日學者小笠原欣幸：台灣民意對權力獨大求取平衡