日學者公布得票預測 中市長誤差1個百分點內最神準

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（中央社記者林克倫台北27日電）日本知名台灣選舉研究學者小笠原欣幸今天分享九合一選舉的預估得票率與實際得票率數據，台中市藍綠兩名候選人的誤差範圍最小、都在1個百分點以內；個別候選人是苗栗縣鍾東錦0.34個百分點、新竹市林耕仁0.07個百分點、台南市林義豐0.03個百分點。

小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）是台灣選舉研究專家，目前是東京外國語大學綜合國際學研究院教授。外界好奇小笠原的統計方式、判斷準則、誤差調整等研究方法，不過，目前人在台灣觀察選舉的小笠原婉謝媒體採訪。

小笠原今天在臉書公開對22縣市主要候選人的預測得票率表格指出，到台灣後，製作各候選人得票率預測，且不覺得需要修改一個月前的預估，這份資料是24日製作，25日早上發給幾位日本學者作為佐證；他表示，每次台灣大選都會製作詳細預測表，目的是要把握全台灣選票的動向。

從得票誤差範圍看，台中市是此次預測最精準的選區，小笠原預估民進黨候選人蔡其昌得票率39%、實際得票率38.93%，誤差0.07個百分點，預估國民黨候選人盧秀燕得票率60%、實際得票率59.35%，誤差0.65個百分點，兩位候選人的誤差都在1個百分點內。

得票誤差範圍最大縣市是台南市，小笠原預估民進黨候選人黃偉哲得票率65%、實際得票率48.80%，誤差達16.2個百分點，預估國民黨候選人謝龍介得票率30%、實際得票率43.63%，誤差13.63個百分點；另一位候選人林義豐的誤差為0.03個百分點，為此次誤差值最小。

此外，金門縣長選舉結果出乎小笠原預測，原預估可連任的楊鎮浯得票率52%、實際得票率41.05%，誤差10.95個百分點，新當選的陳福海原預估40%、實際得票率49.34%，誤差9.34個百分點。

在個別候選人部分，排除「虧雞福來爹」林義豐的實際得票率僅3%，小笠原預估新當選的苗栗縣長鍾東錦得票率43%、實際42.66%，誤差僅0.34個百分點；落選的新竹市長候選人林耕仁預估得票率18%、實際得票率18.07%，誤差0.07個百分點。（編輯：楊蘭軒）1111127