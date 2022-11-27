荷媒解讀九合一選舉 關注2024大選及對中關係

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民進黨主席蔡英文（左）26日晚間舉行記者會，宣布為這次九合一選舉成績不如預期，承擔所有責任，即刻辭去黨主席一職，隨後並向支持者深深一鞠躬致歉。中央社記者鄭傑文攝 111年11月26日

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（中央社記者田習如布魯塞爾27日專電）荷蘭「民眾報」分析這次台灣地方選舉指出，總統蔡英文將選舉議題層次拉高到外交和對中立場，成效不如預期；而相對親中的國民黨大勝有利2024年總統大選，若再勝出，對台灣未來影響重大。

荷蘭主流大報之一「民眾報」（De Volkskrant）26日以蔡英文為敗選辭去民進黨主席為題，分析台灣縣市長及議員選舉結果，關注焦點在於對2024年總統大選及兩岸關係的影響。

報導認為首都市長選情被視為總統大選的一項指標，而「民進黨候選人陳時中敗給了獨裁者蔣介石的曾孫蔣萬安，對民進黨和蔡英文帶來重大打擊」。

該報也分析國民黨的大勝增強了2024年總統選舉利基，而台灣在國民黨執政時通常會尋求較溫和的中國政策，因此2024年總統選舉若國民黨勝出，對台灣的未來將有重大影響。

不過報導中也提及，蔡總統強烈反抗中國國家主席習近平對台日益增強的壓力，包括歡迎美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台；而國民黨對裴洛西訪台則是立場分裂，例如蔣萬安就贊成。

民眾報雖認為此次地方選舉結果將影響2024年總統大選，但該報也解讀民進黨這次選舉失利原因之一是把層次拉高到過去競選常用的外交和對中立場，而比對手少聚焦在地方議題，這個策略如今看來不管用了。

荷蘭「民眾報」的這篇報導也同步刊登在比利時荷語大報「晨報」（De Morgen）。（編輯：周永捷）1111127