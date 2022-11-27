九合一選舉落幕 星媒：藍綠群雄爭總統大選提名

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）民進黨在九合一選舉中挫敗，總統蔡英文承擔敗選責任，辭去民進黨主席。星媒引述學者分析，這形同宣告進入「後小英」時代，未來可能由副總統賴清德代表民進黨角逐2024總統大選。

九合一選舉結果昨天出爐，國民黨在全台21個縣市中（嘉義市改於12月18日投票）囊括13席，讓基隆、台北市、桃園轉藍，掌握六都裡的四都，鞏固地方包圍中央態勢；民進黨僅拿下5席縣市長，是創黨36年以來最差紀錄。而民眾黨初試啼聲，便斬獲新竹市長寶座。

身兼民進黨主席的總統蔡英文承擔敗選責任，辭去黨主席一職。國民黨主席朱立倫則表示，這次勝選是台灣人民的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，在中國對台軍事挑釁之際，民進黨這次九合一選戰主打「抗中保台」，盼藉此對抗對中國友好的國民黨，從中獲利。但專家指出，這項策略並未在這場選戰中奏效。

國立台灣大學政治學系教授王業立分析，在地方選舉中，選民不太在意政黨認同，反而比較關注個別候選人的特質與能力。

另外，43歲的國民黨候選人蔣萬安在首都市長「三腳督」激戰中脫穎而出，將成為最年輕的台北市長。觀察家認為，蔣萬安當選有助提升國民黨支持度。

隨著九合一選舉告一段落，意味著總統選戰即將拉開序幕。聯合早報引述王業立分析，民進黨這次輸了九合一選舉，形同宣告進入「後小英」時代，未來由誰接任黨主席還要看黨內派系協調的過程。

王業立認為，副總統賴清德這次全力輔選，2024年角逐總統大選的機會最大。即將卸任的桃園市長鄭文燦無法保住桃園「綠色執政」，難再爭奪大位。

國民黨方面，王業立指出，朱立倫這次雖有功勞，但他的民意支持度無法與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕相比，是否參選總統仍待觀察後續發展。

侯友宜、盧秀燕這次都高票連任成功，未來是否更上層樓、角逐總統大位，備受外界關注。

另一方面，民眾黨主席柯文哲將在年底卸任台北市長，他日前向媒體透露，已物色競選總統的辦公室。

報導引述學者指出，柯文哲很可能會先表態堅持選到底，再隨情況調整，透過民調和辯論機制，達到在野整合，爭取藍白合作；不能排除到時柯文哲以副總統候選人身分，搭配藍營總統候選人一同出征的可能性。（編輯：韋樞）1111127