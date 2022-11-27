九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看

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（中央社網站27日電）九合一選舉結果26日出爐，國民黨在全台21個縣市中囊括13席，並掌握六都裡的四都，收復台北市及桃園市，鞏固地方包圍中央態勢。民進黨僅保住5縣市，是創黨36年以來最差紀錄。國際媒體及國外學者關注選情，多家日媒指出，民進黨「抗中牌」未奏效，部分學者則認為地方選舉多關注內政而非中國，無法作為2024總統大選的指標。中央社整理相關報導及分析如下：

國際媒體

美聯社

台灣地方選舉攸關未來兩年政局，以及民進黨主席蔡英文與國民黨黨主席朱立倫在黨內的地位。儘管在這次選舉中，中國帶來的威脅陰影揮之不去，但顯然台灣選民更關切內政議題。

路透社

國民黨在21縣市當中拿下13席，包括關鍵的台北市，民眾黨在原本由民進黨執政的新竹市勝選，民進黨則拿下5縣市，和上次2018年大選結果大致相近。報導說，在野黨的斬獲顯示民進黨打出的「恐中牌」沒有奏效。

讀賣新聞

蔡英文在選戰終盤訴求強力對抗訴求武力統一的中國，打出「抗中保台」，卻不敵台灣民眾對於防疫政策等內政問題的不滿。主導黨內候選人組合的蔡英文免不了被追究責任。

日本每日新聞

蔡英文若辭去黨主席職務，黨內人馬為了爭取2024年代表參選總統的競爭可能進一步激化。地方選舉與總統大選的關注點畢竟不同，相較於地方選舉關注候選人資歷與在地政策，選民在選總統時則會關注對中國政策等大方向，因此國民黨這次勝利，不見得能轉化為總統大選的優勢。

日本產經新聞

受到物價飆漲、經濟低迷等因素影響，民進黨在這次的九合一選舉陷入苦戰，雖試圖想以「抗中」為選戰焦點以挽回頹勢，但未如願。

朝日新聞

民進黨從10月起試圖扭轉頹勢，以「抗中」作為選戰焦點，但是地方選舉選民關注的焦點是遲遲未能平息的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、政府如何因應物價飆漲等民生議題，因此無法削弱國民黨在地方上的支持度。

NHK

蔡英文在選舉期間曾說，世界都在看台灣人民在中共20大之後的首次選舉做了什麼決定，這反映蔡英文想把兩岸關係當做選戰焦點，但結果顯示並未獲得選民認同。報導並說，這場選舉實質上也是蔡政府是否受到選民信任的測試。

印尼媒體

Medcom、Okezone及Suara等多家網路媒體以「與中國關係緊張下，台灣展開地方選舉」為標題，報導九合一選舉，內容提及，雖然台灣地方選舉結果可以衡量兩黨的民意支持度，但不代表勝利的政黨就會贏得台灣2024年總統大選。

學者

日本學者小笠原欣幸

隨著民主發展成熟，台灣選民把決定台灣未來的總統大選、立法委員選舉與地方選舉分開思考，因此，國民黨這次在地方選舉的勝利應該不至於影響到2024年總統大選。

中國海外民運人士王丹、周鋒鎖

王丹說，兩岸議題本來在地方政治與選舉中就較難發揮，台灣有數十年的地方政治結構，要打破這樣的結構是非常困難的，這次選舉投票取向不代表台灣民眾對於「抗中保台」議題的政治取向。周鋒鎖則指出，執政黨在期中選舉失敗並不意外，例如美國剛剛落幕的期中選舉也出現了類似的情形，然而「有選舉的國家，人民就是主人」，許多改變是下一次的機會。

華府智庫專家葛來儀

台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，而非中國；就她看來，九合一選舉無法作為2024大選的指標。

專研台灣政治的北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗

九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。這場選舉顯示國民黨還未在台灣選舉政治中被淘汰，還是有競爭力的一員。國民黨若真的想有競爭力，一直被媒體貼上「親中」標籤不是好事，需要調整對外訊息，更符合台灣主流民意對現狀的偏好。

美國學者祁凱立

對18歲公民權修憲複決的投票結果感到意外和有點失望，尤其是反對票超過501萬票。台灣男性到了18歲既然要服兵役，應該也要能夠投票，就這點來看，台灣似乎和世界上其他民主國家有不同的選擇。

針對本次選舉結果是否牽動2024年台灣總統大選的問題，地方層級選舉和中央層級選舉關注焦點不同，後者重視國際和兩岸關係。這次選舉結果將會給兩黨內部在面對2024大選的問題時帶來重大變化：執政黨方面，蔡英文辭去黨主席職務後，民進黨未來的走向和黨內勢力消長的問題將再度浮上檯面，國民黨隨著2024贏面變大，總統提名競爭勢必將更加激烈。（編輯：邵曉潔）1111127