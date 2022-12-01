放寬確診者投票？ 李進勇：選務防疫沒有修正計畫

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圖為民眾在11月26日九合一選舉到投票所投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北1日電）九合一大選落幕，嘉義市長選舉、立委補選將接續登場，立委關注確診者能否投票。中選會主委李進勇今天說，到目前為止，選務防疫沒有計畫修正，因為重要的防疫政策並沒有調整。

立法院內政委員會今天邀內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備詢。

國民黨立委鄭麗文質詢時指出，監察委員將調查，確診者不能投票是否侵犯人民投票權；李進勇說，監察院要調查這件事，中選會完全配合，尊重監察院職權，會把中選會的狀況向監委說明。

鄭麗文指出，上午她質詢時問中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，是否會放寬或調整確診者投票，王必勝說會與中選會密切討論相關可行性，只要中選會提出具體可行方案，指揮中心就會配合，會請中選會做最後決定。

李進勇表示，選務防疫部分，完全配合國家防疫政策，國家防疫政策有調整的話，中選會也會滾動檢討，但到底能調整到什麼程度，現在只知道12月1日起，戶外可以不必戴口罩，在即將舉行的選舉中，還是會建議大家要戴口罩，即便在戶外。

至於是否放寬確診者投票，李進勇指出，這不是防疫端或選務端可以單獨改變的，雙方要互相配合，中選會跟指揮中心有討論，當防疫政策有所調整，選務也能配合情況下才可行；到目前為止，「選務防疫沒有做修正的計畫」，因為重要的防疫政策並沒有調整。（編輯：翟思嘉）1111201