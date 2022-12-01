嘉市長及立委補選確診者投票？王必勝：中選會決定

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配合防疫在戶外應全程佩戴口罩的規定1日起取消，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前）1日赴立法院備詢時，在戶外空間拿下口罩向媒體打招呼。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日

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（中央社記者范正祥台北1日電）立委今天質詢關注嘉義市長選戰和台北市、南投縣立委補選，確診者能否投票。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部次長王必勝說，與中選會密切討論相關可行性，會請中選會做最後決定。

立法院財政等委員會聯席會議今天繼續審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案。國民黨立委鄭麗文質詢，這次九合一大選，有多少確診者無法投票，她也關注，接下來還有嘉義市長重行選舉12月18日投票，以及台北市、南投縣共2位立委補選，是選區範圍比較小的選舉，也比較不會有外縣市人口往返問題，技術性難度比日前九合一選舉投票降低非常多，確診者無法投票的規定是否會改變。

對於外界估計這次九合一選舉投票前5天國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數約10萬人，王必勝指出，統計這次大選，在那5天之內20歲以上的確診者總共大概是6萬2000人。

至於接下來的選舉確診者能否投票，王必勝說，指揮中心跟中選會這幾天非常密切討論相關的可行性，「我們還是會請中選會做最後的決定」。

鄭麗文追問，預估大概什麼時候可以有所決定，因為下一場選舉不久就要舉行，會影響投票人數。王必勝說，時間緊迫也是考量的因素，都在密切討論中。

王必勝表示，中選會對接下來的選舉要評估，如果評估可行，中央流行疫情指揮中心會配合，如果不可行就沒有辦法。（編輯：郭無患）1111201