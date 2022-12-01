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吳怡農投入北市立委補選 陳其邁：選區最有勝算

2022/12/1 12:57（12/1 13:06 更新）
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高雄市長陳其邁（圖）1日在高雄萬豪酒店出席聖露西亞總理皮耶（Philip J． Pierre）訪團午宴，會前接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年12月1日
高雄市長陳其邁（圖）1日在高雄萬豪酒店出席聖露西亞總理皮耶（Philip J． Pierre）訪團午宴，會前接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 111年12月1日
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（中央社記者曾以寧高雄1日電）對於吳怡農投入台北市立委補選，民進黨代理主席陳其邁今天說，吳怡農在地經營紮實、個人形象清新，2020年後的成長有目共睹，「是這個選區最有勝算的候選人」。

任民進黨代理主席的高雄市長陳其邁今天上午出席聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）訪團午宴，並在會前接受媒體聯訪。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，北市第3選區（中山區、松山區20里）立委缺額將補選，預計明年1月8日投票，民進黨決定徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。對此陳其邁表示，吳怡農上次在同選區已經參加過立委選舉，在地方經營相當紮實，個人形象也很清新，不論在國際政治、經濟財經，和青年所關注的議題上，都有豐富經驗。

陳其邁說，吳怡農個人條件非常好，是非常優秀的候選人，且從2020年後的成長大家都看得見，「我們認為是在這個選區最有勝算的候選人」，中央黨部會全力輔選拉抬，「大家一起努力，全力打好這一仗」。

媒體指出，國民黨投入立委缺額補選的人選尚未出爐，詢問陳其邁看法。陳其邁僅說「沒有，尊重他們」。

現場媒體詢問，未來4年任期高雄市政府小內閣是否將有調整，陳其邁僅回應「整體考量，謝謝」。至於剛連任市長又馬上接任代理黨主席，是否會感到蠟燭兩頭燒，陳其邁表示，仍是以市政優先、專心市政，到1月中就會結束短暫代理主席的過渡時期，「我全心全力拚市政」。（編輯：黃世雅）1111201

#陳其邁
#吳怡農
#民進黨
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