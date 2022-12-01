吳怡農投入立委補選 不用廣告旗幟盼正面選舉

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民進黨徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（前）投入台北市第3選區立委補選，吳怡農1日前往選委會辦理登記，他受訪時表示責任重大，承諾會打一場乾淨、正面的選舉。中央社記者鄭清元攝 111年12月1日

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今天下午至北市選委會登記參選立委補選，他表示，不會掛廣告招牌跟插旗子，只談政見，不人身攻擊及抹黑，盼打造正面選風及良性政治競爭。

台北市長當選人蔣萬安因辭立委，中山及北松山立委缺額須補選，吳怡農接受民進黨徵召參選，下午至台北市選舉委員會登記參選並接受媒體聯訪。

吳怡農表示，感受責任非常重大，接下來5個星期盡全力爭取支持，而吳怡農再次強調這次選舉的2個承諾「乾淨的選舉、正面的選舉」，乾淨的選舉意為不會掛廣告招牌、插旗子等；正面的選舉就跟他上次參選一樣，只談政見、不做人身攻擊、不抹黑，希望大家看到的是場正向良性的政治競爭。

由於民進黨九合一選舉失利，媒體提問是否擔心補選前景艱難，吳怡農說，民進黨不是沒有失敗過，但要看到的是人民對民進黨的高度期待，這也表示必須更加認真、努力贏得大家的支持。

吳怡農並坦言民進黨在九合一選舉有很多可檢討之處，重點之一在於初選機制的崩壞，應該回到正規的傳統，就是「初選是常態，徵召是例外」，希望每名民進黨人也都記得如此的民主精神，一切以民意為基礎。

至於選戰策略以及大咖輔選拜會等，吳怡農說，這次補選只有5週，時間已被壓縮，除了基本拜會、拜託、拜票外，更希望的是選民看到他過去幾年的努力，而他雖然未贏得公職，但在民間力推國防工作，盼選民肯定。

媒體追問，呼聲很高的國民黨北市議員王鴻薇雖然已表達不參選，但她說是因時程問題，不是避戰，「我也不怕吳怡農」。

吳怡農則笑回「吳怡農沒有那麼可怕」，不管對手是誰，最大挑戰是在短時間內爭取到市民朋友的信任。（編輯：方沛清）1111201