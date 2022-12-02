王鴻薇角逐北市立委補選 朱立倫蔣萬安將陪登記

國民黨台北市議員王鴻薇（前右4）2日表示，她同意接受國民黨中央徵召，將投入台北市第3選區立委補選。王鴻薇上午在黨主席朱立倫（前右5）、台北市長當選人蔣萬安（前右3）、文傳會主委洪孟楷（前右2）等人陪同下，到台北市選委會辦理登記。中央社記者張新偉攝 111年12月2日