王鴻薇角逐北市立委補選 朱立倫蔣萬安將陪登記
2022/12/2 10:42（12/2 13:36 更新）
國民黨台北市議員王鴻薇（前右4）2日表示，她同意接受國民黨中央徵召，將投入台北市第3選區立委補選。王鴻薇上午在黨主席朱立倫（前右5）、台北市長當選人蔣萬安（前右3）、文傳會主委洪孟楷（前右2）等人陪同下，到台北市選委會辦理登記。中央社記者張新偉攝 111年12月2日
（中央社記者劉冠廷台北2日電）台北市第3選區立委明年1月8日補選，國民黨今天宣布，將徵召台北市議員王鴻薇參選。王鴻薇將在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安陪同下，於上午11時45分到台北市選委會辦理登記。
國民黨近日透過內部民調，鎖定王鴻薇出戰北市立委補選，但王鴻薇一度表達不願參選。
經朱立倫、前總統馬英九等人連番勸進，王鴻薇態度鬆動，今天上午接受廣播節目訪問時，證實接受徵召，國民黨文傳會主委洪孟楷隨後也召開記者會，正式對外宣布徵召王鴻薇參選。
蔣萬安九合一選前請辭立委，中山及北松山（台北市第3選區）立委缺額，將於明年1月8日補選。（編輯：趙蔚蘭）1111202
台北市第3選區立委缺額補選登記2日截止，國民黨台北市議員王鴻薇（前中）上午在黨主席朱立倫（左3）、台北市長當選人蔣萬安（後中）等陪同下到台北市選委會辦理登記。中央社記者張新偉攝 111年12月2日
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