徵召王鴻薇選立委 國民黨籲綠勿再複製全黨打一人

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨確定徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第3選區立委補選，文傳會主委洪孟楷說，選區都在台北市，沒有離開的問題；九合一選舉結果是人民對民進黨的不信任，別再妄想用選舉奧步，複製先前「全黨打一人」的模式。

國民黨11月30日召開中常會，通過台北市第3選區（中山、北松山）、南投縣第2選區立委補選提名辦法，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第4條第1項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」的規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。

國民黨今天上午召開記者會，洪孟楷在會中宣布，因應台北市長當選人蔣萬安請辭台北市第3選區立委職務，正式徵召王鴻薇投入補選；王鴻薇資歷豐富、問政犀利、勇於揭弊、且富全國知名度，更能夠延續蔣萬安優質國會問政，繼續為民服務。

洪孟楷指出，就客觀的電話民調參考資料中，王鴻薇無論對比及與民進黨籍對手互比，也都展現出極佳的優勢。在立委補選時間急促的外在限制下，由黨主席朱立倫親自徵詢，並感謝王鴻薇能以大局為重，接受徵召，國民黨全黨上下將全力協助爭取勝選，延續國會在野監督力量。

洪孟楷強調，王鴻薇無論是議員、或是將來的立委，選區都是在台北市，沒有離開的問題，只有責任更加重大的承擔；為選區及廣大市民付出，並且可以跟蔣萬安做最好的中央地方搭配，蔣萬安也全力支持王鴻薇，延續服務。

洪孟楷也呼籲執政黨，九合一選舉的結果是人民對民進黨的不信任，別再妄想用選舉奧步，複製之前立委補選「全黨打一人」的模式；國民黨也針對此次立委補選即刻啟動「反抹黑快打部隊」，將以現任議員為主，每天輪班，針對抹黑第一時間駁斥及嚇阻。

國民黨下午透過臉書表示，王鴻薇正式投入台北市第3選區立委補選，這不是離開，而是承擔更大的責任。無奈民進黨再次耍奧步、惡意曲解。回顧2014年林佳龍為參選台中市長而辭掉立委，而選後民進黨便徵召剛選完議員的黃國書去參加立委補選並當選。

國民黨指出，民進黨坐實雙標黨稱號，硬要牽拖、抹黑。若提到眷戀官位，民進黨在這次的縣市長大選中，共有7人，霸著立委位置跑去選舉，包含台中市長候選人蔡其昌、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應、屏東縣長候選人周春米、雲林縣長候選人劉建國、台東縣長劉櫂豪、彰化縣長候選人黃秀芳，這不也是另類的落跑。（編輯：翟思嘉）1111202