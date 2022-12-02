登記立委補選 王鴻薇：責任無法迴避盼選民原諒

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台北市第3選區立委補選，國民黨宣布徵召台北市議員王鴻薇參選。王鴻薇（右3）2日上午在國民黨主席朱立倫（前左）、台北市長當選人蔣萬安（右2）及文傳會主委洪孟楷（右1）陪同下到台北市選委會辦理登記。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

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（中央社記者劉建邦台北2日電）國民黨徵召台北市議員王鴻薇角逐北市第3選區立委補選，黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安等人陪同登記，王鴻薇說，責任無法迴避選擇承擔；蔣萬安指王鴻薇是最好的人選。

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票，國民黨今天宣布徵召王鴻薇參選。王鴻薇近中午在朱立倫、蔣萬安等人陪同前往台北市選舉委員會登記參選，填妥資料後對外受訪。

朱立倫在聯訪時說，王鴻薇是民主戰士及國民黨最勇敢戰將，擔任市議員16年的表現受大家肯定，相信市民早認為王鴻薇適合擔任立委，若王鴻薇當選立委，可發揮民主監督力量及對抗民進黨，充滿期待。

朱立倫指出，台北市民早認定王鴻薇是國民黨最強戰將，戰將是沒有選擇戰場權利及選擇上戰場時機，王鴻薇沒任何空間逃避，但王鴻薇的臉皮確實較薄，但他告訴王鴻薇，從過去到現在，全台補選，現任議員都曾參選，民進黨也有。

朱立倫說，要求王鴻薇若當選立委，要服務全台北市民，並配合蔣萬安，且在立法院扮演最強監督角色，基於這些因素，才告訴王鴻薇不要糾結，若要道歉，是由黨道歉，不是個人問題。

蔣萬安受訪表示，這次立委補選是團結之戰，呼籲民進黨不要以惡質選舉手段傷害這次補選，希望選民積極投票，王鴻薇絕對是他心中接替到立法院服務最適合的人選，會全力支持。

他說，有信心會拉開與對手的差距，但可預見會有惡質選風，呼籲民進黨不要再用抹黑抹紅等手段，要開大門走大路，接下來將發揮團體戰，陪王鴻薇向選民懇託。

國民黨台北市議員王鴻薇（中）2日上午在黨主席朱立倫（右）及台北市長當選人蔣萬安（左）陪同下，前往台北市選委會登記參選台北市第3選區立委補選，並於登記後接受媒體訪問，王鴻薇向選民鞠躬致歉。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

王鴻薇受訪時先對支持她的選民鞠躬，她指出，之前發布的不參選聲明已很清楚，原本希望要實現對選民承諾，但這段時間，除朱立倫、蔣萬安及很多黨內先進一直勸說。

王鴻薇表示，她理解這次補選，國民黨有不能輸的壓力，所以知道責任無法迴避，所以選擇承擔，今天接受徵召，不計個人毀譽，是為大局而戰。

王鴻薇說，這段時間確實很煎熬，但知道這次選舉，尤其在她發布不參選聲明後，且接受徵召，民進黨會全黨打一人，有信心面對，並相信外界會看到團結的國民黨。

王鴻薇指出，因她有無法迴避的承擔，希望選民原諒、支持，並幫助國民黨在這次補選獲得勝利。她並再次鞠躬且語帶哽咽的說，決定承擔投入補選，之後會非常勇敢，國民黨也會團結支持她，面對槍林彈雨，就算萬箭穿心，她也在所不辭。

媒體詢問，是否會參加北市議員就職典禮。王鴻薇說，會出席宣誓就職議員，她開大門走大路，且就算她不去宣誓，席次也無法遞補。

此外，媒體詢問蔣萬安何時決定台北市政府內閣？蔣萬安表示，他的用人標準就是專業、品格、用人唯才，目前仍在積極規劃和徵詢。（編輯：李錫璋）1111202