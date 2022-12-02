王鴻薇投入立委補選 陳其邁：應對選民說明清楚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄2日電）台北市第3選區立委明年1月8日補選，國民黨將派出台北市議員王鴻薇參選。民進黨代理黨主席陳其邁今天對此表示，若王鴻薇還沒就職就要參加另一場選舉，應對選民說明清楚。

台北市第3選區立委明年1月8日補選，國民黨今天宣布，將徵召台北市議員王鴻薇參選。王鴻薇將在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安陪同下到台北市選委會辦理登記。

任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天上午出席市政行程，並接受媒體聯訪，被問及此事表示，是在媒體上看到，是不是這樣還不是很清楚，「但王鴻薇若還沒有就職就馬上參加另外一場選舉，面對選民的質疑，應該要說明清楚」。

敗選的民進黨台中市長候選人蔡其昌日前在臉書發布選後網路問卷調查，對此陳其邁說，「覺得很好」，從自己做起坦承面對問題，是檢討的起點，民進黨必須謙虛、謙卑面對各種批評指教，也要學著欣賞對手的優點；不論選輸選贏，對手就是一面鏡子，好的批評意見就要參考，對手為什麼會贏、有什麼值得學習的地方，應該要尊敬、欣賞和學習，「這才是民主風範」。

對於敗選的國民黨高雄市長候選人柯志恩表示要留在高雄耕耘，陳其邁說，選舉才剛結束，對市府來說，就努力推動市政。至於國民黨喊出欲在高雄爭取下屆2至3席立委，陳其邁表示，政黨都有不同考量，這是國民黨事務，不便評論。（編輯：黃世雅）1111202