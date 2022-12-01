北市立委補選藍營高層勸進 王鴻薇：不計個人毀譽

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（中央社記者劉冠廷、劉建邦台北1日電）台北市第三選區立委明年1月8日補選，12月2日截止登記，國民黨明天將召開記者會宣布人選。據了解，原本表態不參選的國民黨台北市議員王鴻薇在黨內連日勸說下，態度已鬆動；王鴻薇晚間透過助理說，不計個人毀譽。

國民黨11月30日召開中常會，通過台北市第3選區（中山、北松山）、南投縣第2選區立委補選提名辦法，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第4條第1項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」的規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。

在台北市立委的人選上，國民黨透過內部民調，已鎖定由王鴻薇出征，但王鴻薇卻表達不願參選的態度，黨內人士則說，這幾天則是出動包括黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、前總統馬英九、黨籍立委輪番進行勸說。

據了解，黨中央今天仍是積極勸說，晚間王鴻薇態度已出現鬆動，並透過LINE群組表示「不計個人毀譽，明天早上會正式回應」。

黨務人士也僅向記者表示，仍在努力中，但國民黨在晚間10時宣布明天將召開「台北市第三選區立委補選，國民黨徵召提名候選人公布」記者會，正式對外宣布人選。（編輯：蘇龍麒）1111201