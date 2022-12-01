更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 政治
立委補選
新聞專題
立委補選8/21
首頁 / 政治

北市立委補選藍營高層勸進 王鴻薇：不計個人毀譽

2022/12/1 22:27（12/2 10:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為國民黨台北市議員王鴻薇。（中央社檔案照片）
圖為國民黨台北市議員王鴻薇。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、劉建邦台北1日電）台北市第三選區立委明年1月8日補選，12月2日截止登記，國民黨明天將召開記者會宣布人選。據了解，原本表態不參選的國民黨台北市議員王鴻薇在黨內連日勸說下，態度已鬆動；王鴻薇晚間透過助理說，不計個人毀譽。

國民黨11月30日召開中常會，通過台北市第3選區（中山、北松山）、南投縣第2選區立委補選提名辦法，依「國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第4條第1項「國民黨對公職人員選舉之輔選方式，必要時得辦理徵召提名」的規定，由黨中央以徵召方式推薦黨員參選。

在台北市立委的人選上，國民黨透過內部民調，已鎖定由王鴻薇出征，但王鴻薇卻表達不願參選的態度，黨內人士則說，這幾天則是出動包括黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、前總統馬英九、黨籍立委輪番進行勸說。

據了解，黨中央今天仍是積極勸說，晚間王鴻薇態度已出現鬆動，並透過LINE群組表示「不計個人毀譽，明天早上會正式回應」。

黨務人士也僅向記者表示，仍在努力中，但國民黨在晚間10時宣布明天將召開「台北市第三選區立委補選，國民黨徵召提名候選人公布」記者會，正式對外宣布人選。（編輯：蘇龍麒）1111201

#王鴻薇
#國民黨
#台北
延伸閱讀
吳怡農投入北市立委補選 陳其邁：選區最有勝算南投立委補選國民黨將徵召 許淑華籲溝通整合放寬確診者投票？ 李進勇：選務防疫沒有修正計畫嘉市長及立委補選確診者投票？王必勝：中選會決定
王鴻薇
登記立委補選 王鴻薇：責任無法迴避盼選民原諒王鴻薇投入立委補選 陳其邁：應對選民說明清楚
朱立倫
江澤民離世 新華社：朱立倫、侯友宜表達哀悼挺蘇清泉聲請驗票 朱立倫籲民眾提證據求真相
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
吳怡農投入立委補選 不用廣告旗幟盼正面選舉