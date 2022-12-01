南投立委補選國民黨將徵召 許淑華籲溝通整合

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）國民黨立委許淑華當選南投縣長，她的立委席次須補選，國民黨昨天通過以徵召方式決定人選；許淑華今天說，民進黨將傾全黨之力競爭，因此須協調、溝通、整合出最有勝算人選。

許淑華今天上午在中寮鄉、下午在魚池鄉展開車隊謝票行程，許淑華利用空檔接受媒體聯訪表示，在立法院仍有很多重要法案、服務案，辦公室人員已開始盤點，一些服務案可能委託同黨立委馬文君協助，法案也會盡量請其他立委協助，希望做到直至上任縣長。

關於補選事宜，許淑華說，黨內已有幾人表達爭取意願，最終希望尊重黨中央決定，也希望多爭取時間讓黨內人才、黨中央有更多時間去協調黨內作業，畢竟辦理初選相對耗費時間，黨中央將以徵召方式決定人選，但仍須協調有意願者，希望溝通、整合出最有勝算的人。

國民黨11月30日召開中常會，通過以徵召方式決定辭立委勝選台北市長的蔣萬安及許淑華席次缺額人選，對於許淑華這席補選作業，組織發展委員會主任委員許宇甄昨天說，許淑華12月25日就任南投縣長，待就職後才會展開補選作業，會盡快決定徵召人選。

許淑華這席選區俗稱「濁水溪線」，包含南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，南投縣長林明溱兒子、縣黨部主委林儒彬，及剛當選南投縣議員的南投市長宋懷琳、連任縣議員的國民黨中常委游顥，都被視為人選；宋懷琳今天主動發聲明表示，建請黨中央採民調，讓有意黨員皆可參與。（編輯：陳仁華）1111201