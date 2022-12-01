北市立委補選時程遭疑政治考量 李進勇：想太多

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（中央社記者陳俊華台北1日電）台北市長當選人蔣萬安選前辭立委，台北市第3選區立委缺額補選明年1月8日投票，遭質疑時程不利市議員參選、有政治考量。中選會主委李進勇今天說，想太多，訂在這個日期已經至少說明過5次。

蔣萬安在九合一選舉投票日前請辭立委，中央選舉委員會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，11月28日至12月2日登記，明年1月8日投票。

國民黨台北市議員王鴻薇、徐巧芯被視為熱門人選，但兩人都表達不會參加補選。王鴻薇日前表示，因為才剛當選議員，12月25日要就職，若投入立委補選，會被外界認為是史上「落跑」最快的議員，她質疑補選登記時程安排，有很大的政治考量及陰謀。

李進勇上午在立法院受訪時表示，想太多了，立委補選時間的訂定，中選會早就說明過，但大家都不注意聽，或是聽了就忘了，一再地來問會讓中選會的作業很辛苦，訂在這個日期已經至少說明過5次。（編輯：謝佳珍）1111201