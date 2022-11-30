監委將查確診無法投票 薛瑞元：與中選會共面對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

監委質疑中選會選務防疫規範恐影響COVID-19確診者投票權益，申請自動調查。圖為26日九合一選舉民眾前往新北市育林國中投票所投票。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）九合一選舉落幕，監委質疑中選會選務防疫規範恐影響COVID-19確診者投票權益，申請自動調查。衛福部長薛瑞元今天說，主要針對為何不能出門就無法投票，會跟中選會一起面對。

監察委員紀惠容、葉大華透過新聞稿指出，中選會公布的選務防疫規範中，未解隔離的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐影響確診者投票權及修憲複決案通過，申請自動調查。

衛生福利部長薛瑞元下午出席康健雜誌第四屆CHR健康企業公民頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪時表示，分2部分，與衛福部相關為確診者不能出門，這有所依據，以前大法官釋憲也談過此事。

另外則是不能出門所以不能去投票。薛瑞元說，這部分屬於中選會職權範圍，但調查目標應該就是這部分，「不能出去為什麼就不能投票」，是否有違比例原則問題，會跟中選會密切合作，面對監察院調查。

民進黨九合一選舉挫敗，黨內掀內閣改組聲浪。媒體詢問薛瑞元對於職務去留有何想法，他笑了笑僅說「我怎麼會有想法」、「戰犯不是我自己認定」等語，隨即在幕僚引導下快步離去，未再多做回應。（編輯：管中維）1111130